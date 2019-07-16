图为活动现场，参观者在展台前拍摄具有四川文化特色的展品。

本报记者 朱东君摄

只见舞台上一位身着黑色服装的演员，原是戴着蓝色脸谱，手中扇子一挥，便换上了红色脸谱。在观众的连连惊呼声中，日前在巴西里约热内卢举办的“中华川菜·世界品味”走进巴西活动气氛达到高潮。

今年是中巴建交45周年，作为庆祝活动的一部分，来自四川的烹饪和演艺人员为当地民众带来了味觉和视觉的双重盛宴。

用四川白酒调成的鸡尾酒，配上竹子花纹的吸管，当天的来宾从接到第一杯饮品起，便被浓浓的四川味道所包围。再细瞧入口处的展台，摊开的竹简上抄写着李白的名篇《蜀道难》，团扇和屏风工艺品上描绘着仙鹤、荷花、彩蝶等图案，川剧和三国人物摆件神采奕奕，还有一杯杯竹叶青茶散发清香。

最吸引人的还是依次排开的一碟碟川菜，色香味俱全。“这次我们带来的夫妻肺片、宫保鸡丁、麻婆豆腐、陈皮牛肉、干烧大虾、怪味花生、鸡豆花等，都是四川的特色菜品。”来自四川旅游学院烹饪专业的副教授周凌洁是当天的大厨之一，她还带来了白芷、砂仁、白蔻、草果、八角和朝天椒等川菜特色的调料。

四川省海外交流协会常务副会长钟家霖表示，“川菜、川酒、川茶都是四川的名片，此次活动是‘舌尖上的中国’与‘足尖上的巴西’一次美妙的文明互鉴”。

“今天的活动真是太棒了。”当地人德里耶桑没有去过中国，她兴奋地说：“这些美食和表演对我来说是全新的，仿佛为我打开了新世界的大门。我相信，中国有很多有趣的地方。我真想到中国去看一看！”

当天的活动也融入了巴西特色，不仅有巴西厨师烹饪的菜肴，还有巴西最具特色的战舞和桑巴表演。参与演出的马娅是巴西顶级桑巴舞团的“桑巴皇后”，她对记者笑言：“狂欢节是巴西最重要的文化符号之一，而我们很多的服装道具产自中国，从这个意义上说，巴西狂欢节也是‘中国制造’。”

里约州文化和经济发展厅官员卡西米罗希望未来举办更多类似的活动：“文化活动是将人们团结在一起的最好方式。里约生活着不少华人，且人数还在增长，我们需要加深对彼此的了解，建立更紧密的联系。”

活动承办方之一、巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示：“今天的活动让我们不但能尽情品尝美味佳肴，还能从中体验丰富的巴蜀文化，更重要的是让我们切实感受到祖国人民对美好生活的热爱，对巴西人民的情谊。”

中国驻里约总领事李杨表示：“中巴建交以来，两国关系发展势头良好，不仅经贸合作屡创佳绩，文化交流也日益红火。今年我们还会举办一系列庆祝中巴建交45周年活动，让中国走近巴西，让巴西走近中国。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 03 版）

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