对于不少日本东京民众来说，每个周日的下午都具有“特殊意义”。自2007年8月5日起，每周日下午2时，东京西池袋公园内的汉语角活动都会如期举行。今年7月14日，汉语角举行第600次活动，众多日本中文爱好者、在日华侨华人及中国留学生参加了活动。

中国驻日本大使孔铉佑在致此次汉语角活动的贺信中表示，希望参加汉语角的朋友们用好这一民间交流平台，弘扬友好传统，增进两国民众相互理解和友好感情，为发展中日友好事业再立新功。

“600次，非常不简单的数字。东京汉语角有利于增进日中两国民众之间的相互理解，加深两国民众感情，推动两国关系发展。”日本前驻华大使宫本雄二表示，日中两国和平相处、睦邻友好，不仅符合两国人民的利益，而且有利于亚洲乃至世界的和平与繁荣。希望东京汉语角能够一直办下去。据统计，汉语角开办12年来，累计有近3万人次参加过活动。

在当天的活动现场，53岁的安藤弘人拿着资料不断向现场的日本民众介绍有关汉语水平考试的情况。安藤弘人曾3次被派驻中国，亲眼见证了中国改革开放取得的巨大成就。“汉语充满了魅力。”他对记者说，“中国民众善良热情，在我常驻中国期间给了我很多帮助。回到日本之后，我便不遗余力地向国人介绍中国悠久历史文化和经济发展现状。我希望通过自己的努力，让更多日本民众深入了解中国。”

“日中友好的根基在民间，每个人都可以参与其中。”东京学艺大学学生小岛心对记者表示，“今后我将更加积极地组织并参与日中友好活动，结交更多中国朋友。”

国之交在于民相亲，中日两国友好的根基在民间。“随着日中两国民众之间的交流不断深入，两国民众之间的好感度也随之不断提升，两国之间的互利互惠也将得到巩固。”日本前驻重庆总领事濑野清水只要周末有时间，就一定来参加汉语角活动。“东京汉语角为日中民众交流提供了十分难得的机会。这种民间交流非常重要，能够促进两国民心相通。”

不知不觉间，原定3个小时的汉语角活动临近尾声，但很多当地民众迟迟不愿离开。一位前来采访的日本资深媒体人对记者说：“希望更多日本民众能通过我们的报道了解并参加汉语角。期待日中民间友好感情不断加深。”

（本报东京7月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 03 版）

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