与著名男高音歌唱家一起走进青少年的艺术世界

人民网讯 7月10日,中国宋庆龄青少年科技文化交流中心“名师公益讲堂”在未来剧院举行。拥有“亚洲最高音”美誉的著名男高音歌唱家戴玉强以《“戴”你歌唱——与戴玉强一起走进青少年的艺术世界》为题，为大家献上了一场风趣幽默、又极具艺术性、开创性的大师级讲座。

近年来，戴玉强一直致力普及青少年音乐素养教育。在讲座开始之前，戴玉强还饶有兴趣地参观了艺术中心，并就艺术教育的相关问题，和艺术中心主任蔡颖沟通、交流。看到如此多台下的小观众的时候，戴玉强的心情格外激动。他说，“中心给孩子们提供了最好的条件，这里每一项课程都值得好好学习。”

戴玉强认为，理想的音乐教育能更好地促进儿童的全面发展，是“打开智慧的钥匙”，会为孩子开启表现力、想象力、鉴赏力和辨别力。他引用《礼记》中的“听千曲而后知音”来鼓励孩子们从经典学起，多听、多看、多感受，不断提升自己的鉴赏和审美能力。

听过戴玉强讲座的观众都知道，他为人随和热情、亲切幽默，为此，此次名师公益讲堂特意留出了一段宝贵时间，让学员、观众有充分机会和戴玉强老师互动。

在一对一指导环节中，戴玉强针对歌唱中的乐感节奏、情感表达等内容进行了细腻的现场教学和示范。

在听过艺术中心的小学员胡钟睿演唱的《天山小古丽》后，戴玉强用俏皮的新疆舞引领孩子进入演唱的氛围之中，经过指点，小学员的演唱立刻变得轻快有活力，她说：“感觉身体放松了，歌唱得也更舒服了！”

小学员杨子煜演唱的《我爱你，中国》得到了戴老师幽默的夸赞“不是很好、不是一般好，是非常好”，他用“打肚子”的方式，轻松解决了最让孩子发愁的“气从哪里来”的问题，场上场下大家都积极尝试，唱响了《我爱你，中国》的底气。

艺术中心声乐部部长黄哲老师感慨地说：“戴玉强老师轻松诙谐的指点，让难以理解的音乐理论变得有趣、可操作。在他的带动下，孩子们很快就掌握了更准确的节奏、乐感和发声方式。”而在场观众，在欣赏音乐的同时，提升了对音乐的审美能力。

一场生动的讲座，让大家对美声、对音乐有了全新的理解和兴趣，不过家长们更关心的是，究竟如何培养孩子的音乐素养。戴玉强老师认为，只要坚持一句话：“让音乐在孩子的耳朵里扎根”，并号召大家，在孩子幼年时期，更多地带他在音乐世界中徜徉，去体会艺术之美、体会文化之智慧，并将这样美好的习惯坚持一生。

以美育人、以文化人，为提高学生审美和人文素养、加强青少年儿童美育教育、增强青少年文化自信，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心推出了名师公益讲堂，邀请艺术造诣在业界拥有较高影响度和美誉度的艺术家，围绕优秀文化传承、艺术修养提升等内容进行学习和互动交流。

戴玉强，国家一级演员，任北京大学歌剧研究院教授、中国音乐学院教授、解放军艺术学院教授、华南师范大学教授、延边艺术大学教授。其代表作品有《你是这样的人》《我像雪花天上来》等。曾与世界多位歌唱家合作，成功出演多部国内外歌剧《托斯卡》《图兰朵》《茶花女》《卡门》等。

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