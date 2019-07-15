首都关心下一代大讲堂举办 “不忘初心牢记使命”专题报告

近日，“首都关心下一代大讲堂”在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行了“不忘初心、牢记使命”专题报告会。中央党史研究室原副主任李忠杰以《中国共产党的初心和使命》为题作报告。

李忠杰从“起点和初心、奋斗和牺牲、建设和改革、考验和坚持”四个方面，旁征博引，娓娓道来。首先从历史的角度，向大家介绍了中国共产党是怎样确定了自己的初心和使命。报告从新中国成立的历史角度论述了中国共产党人“为人民谋幸福，为民族谋复兴”的初心和使命。从新中国建立以来70年的建设和改革历程，回顾了我们党不忘初心，牢记使命，在社会主义革命和建设时期的探索发展以及所取得的成果和改革开放以来所取得的伟大成就。报告指出，形成初心不容易，坚持初心同样不容易。直到今日，这一初心和使命仍是激励着中国共产党人不断前进的根本动力。

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