电商扶贫联盟助推精准脱贫和乡村振兴

人民网讯 7月10日，中国电商扶贫联盟（以下简称“联盟”）第一届主席团第三次会议在北京召开。

全国人大财经委委员、商务部电子商务和信息化司司长骞芳莉指出，要进一步增强打赢脱贫攻坚战的紧迫感，希望各联盟成员单位能够充分发挥自身优势，对贫困地区农特产品经营企业进行对口帮扶。利用各种机会、各种渠道，深入开展调查研究，针对不同地区情况，具体问题具体分析，注重探索建立扶贫长效机制，为帮助贫困地区脱贫乃至今后的致富创造良好条件。

中华思源工程扶贫基金会副理事长兼秘书长、中国电商扶贫联盟主席、中国慈善联合会副会长李晓林指出，中国电商扶贫联盟成立不到一年时间里，取得了阶段性成效，已经成为我国电商扶贫、乡村振兴的一支重要社会力量。

李晓林表示，距离2020年实现贫困人口全部脱贫的伟大功绩，还剩下18个月时间，希望联盟成员单位提高站位、敢于担当，将电商扶贫、乡村振兴作为服务大局、引领时代的重要机遇，将电商扶贫、乡村振兴工作系统化、创新化、标准化；加大品牌推介力度，形成脱贫攻坚合力，切实实现企业发展、农民增收、服务大众和精准扶贫的多样性成果，加强专业人才、优质资源等投入，坚定信心、开拓创新，及时把贫困地区可电商化、前景广阔、带动性强的产品推出来，让更多的贫困地区、农特产品企业和困难群众受益。

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