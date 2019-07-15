“三联一体化嵌入式”社区养老新模式运营

7月11日，位于和平区华荫东里小区的益美嵌入式社区综合养老照料服务中心正式投入运营。

为呼应和平区社区老年人“寻求在社区医养结合、解决社区居家养老诸多难题”的美好愿景，探索在社区提供一体化的服务模式，和平区民政局委托专业为老服务社会组织——天津市和平区社会组织孵化中心入孵种子机构、天津市和众社会工作服务中心承接原康乐园老年日间照料中心的转型运营，打造和平益美嵌入式社区综合养老照料服务中心，在原有的老年日间照料服务中心基础上，提升改造后转型打造“家-社区照料中心-养老护理服务站”嵌入式三联一体化社区养老服务新模式。

据介绍，通过“嵌入式三联一体化”新模式的探索，照料中心可以提供在社工介入下的短期托老、无围墙订单式照料护理服务、家庭护理能力提升、老年人康养、老年人助餐等一系列的养老服务。

据悉，和平区推出的这种“小机构、大功能、突出嵌入”的一体化社区养老服务模式，基于和平区“地域面积小、老龄人口多”的实际区情，拟以嵌入式社区综合养老照料服务中心为创新服务的突破口，以不断满足老年人对于美好养老的需求为导向，将各类养老服务直接嵌入社区，推进社区、居家养老床位建设。

(责编：任付丽(实习生)、常红)