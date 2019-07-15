CCG全球人才与人口流动最新研究成果在京发布

人民网讯 7月13日，全球化智库（CCG）在第三届“全球人才流动和国际移民”学术研讨会上举办“CCG全球人才与人口流动研究成果发布会”。会上发布了《流动与治理：全球人才、移民与移民法》、《移民与<2030年可持续发展议程>》、《法治侨务论》、《归侨口述史·暨南篇》以及Research Handbook of International Talent Management等五部研究成果。

这五部最新研究著作从不同角度分析了全球人才流动和国际移民治理的现状和挑战，展望其发展的下一进程，旨在进一步促进全球人才流动，为中国人才全球化建言献策。本次发布的5本研究著作分别解读了中国在国际移民领域的政策和理论；分析了在可持续发展目标背景下把移民和发展联系起来的方法； 探索了法治侨务的相关事务；讲述了半个多世纪以来华侨华人在世界各地所遭遇的历史事件，及归侨们辗转归国、艰辛奋斗的历史故事；探讨了人才管理与可持续发展和公共管理的关联。五本书从不同角度诠释分析了全球人才流动和国际移民治理的发展，收集总结了在人才全球化事业上的经验，旨在为中国人才全球化建言献策，为全球人才流动和移民治理贡献中国智慧。

《流动与治理：全球人才、移民与移民法》主要由侨文化与国际战略、国际人才流动、培养与社会融入、中国移民法制研究、国际移民政策与经济发展、公民权与移民权益保护、移民管理与非正规移民治理六部分构成。汇聚了来自国内外研究人才流动等领域的著名专家学者的真知灼见，充分展现了相关领域的最新研究成果。

《移民与<2030年可持续发展议程>》旨在帮助政策制定者实施可持续性发展目标的移民方面的措施，并提供一种基于《2030年议程》的新路径帮助移民融入主流社会，介绍了如何在可持续发展目标背景下把移民和发展联系起来，以及如何围绕这些联系采取行动的方法，并提供了关于各种行为体如何实施可持续发展目标的具体案例。

《法治侨务论》一书在尝试厘清法治侨务、侨务立法等概念的基础上，对涉侨法律法规体系现状进行梳理，从而总结出涉侨法律法规体系面临的问题，就相关问题进行分析，探讨法治侨务的组织保障和法治能力建设。同时，进一步落实国家有关华侨权益法律法规。

《归侨口述史·暨南篇》一书通过回顾这些归侨的真实人生轨迹，结合珍藏的老照片，展示了半个多世纪以来华侨华人在世界各地所遭遇的历史事件，及归侨们辗转归国、艰辛奋斗的历史故事。该书既是爱国归侨报国之心的见证，亦是对相关历史的旁证，具有重要的史料价值。

Research Handbook of International Talent Management研究手册填补了对对国际人才管理的空白，汇集了一系列领先的研究人员、专家学者等的最先进的思想理念，内容上涵盖了管理和组织研究等多个领域中的关键主题，探讨了人才管理如何与可持续发展和公共管理相关联，提供对该领域的深度报道，以跨学科的方式解决当今全球经济所面临的当代巨大挑战之一。

(责编：任付丽(实习生)、常红)