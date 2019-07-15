外交部谈伊核形势：解铃还须系铃人 希望美方放弃错误做法

新华社北京7月15日电（记者马卓言）外交部发言人耿爽15日在例行记者会上表示。伊核形势发展至今，根源在于美极限施压政策。解铃还须系铃人。希望美方放弃错误做法，尊重其他各方的正当合法权益。

有记者问：据报道，法、英、德领导人14日发表联合声明，对美退出伊核全面协议并恢复对伊制裁感到遗憾，对伊减少履约可能导致全面协议面临瓦解表示担忧，强烈敦促伊撤销有关决定，重申将通过联委会机制等对话解决伊履约问题。三国并对地区安全局势恶化深感关切。认为所有利益攸关方有必要采取负责任举措，阻止紧张升级并重启对话。请问中方对此有何评论？

耿爽说，近期伊核局势持续紧张，包括欧方在内的伊核全面协议参与方开展密集外交斡旋，劝和促谈。中方对当前局势高度关切，与各方一直保持密切沟通协调，致力于推动紧张局势朝缓和方向发展。

他表示，中方始终认为，遵照联合国安理会决议的要求，完整有效执行全面协议，是解决伊核问题、缓解紧张局势的唯一现实有效途径，也有利于为各方通过平等对话解决其他问题创造条件。当前形势下尤应保持冷静、克制，坚持在全面协议框架下对话解决问题。同时，各方还应承担起自身责任，确保全面协议权利和义务的平衡，维护协议的有效性。

“我想强调的是，伊核形势发展至今，根源在于美极限施压政策。解铃还须系铃人。希望美方放弃错误做法，尊重其他各方的正当合法权益，不要阻碍协议执行，共同致力于伊核问题的政治外交解决。”耿爽说。

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