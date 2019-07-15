外交部发言人谈制裁美国对台军售企业：言必信、行必果

新华社北京7月15日电（记者马卓言）外交部发言人耿爽15日表示，美方向台湾出售武器损害了中国主权和国家安全，中方对参与售台武器的美国企业实施制裁将言必信、行必果。
在当日例行记者会上，有记者问：关于中方宣布制裁对台军售的美国企业一事，你能否透露究竟涉及哪些美国企业？何时实施制裁？
耿爽说，美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定，损害了中国主权和国家安全。为了维护国家利益，中方将对参与售台武器的美国企业实施制裁。
“中国政府和中国企业将不会同这些美国企业开展合作和商业往来，具体细节目前我不便透露。但请你相信，中国人一向讲求言必信、行必果。”他说。
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