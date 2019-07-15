外交部：对37国在涉疆问题上秉持客观公正立场表示赞赏

新华社北京7月15日电（记者马卓言）就37国大使联名致函联合国支持中国在涉新疆问题上的立场，外交部发言人耿爽15日表示，这是对少数西方国家无端指责中国的有力回应，中方对这些国家秉持客观公正立场表示赞赏和感谢。

耿爽在当日例行记者会上回答提问时说，日前，巴基斯坦、沙特、阿尔及利亚、俄罗斯、古巴等37国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专。这些大使在函中积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，赞赏中方多次邀请各国使节、国际组织官员、媒体人士访疆，指出访疆人士普遍表示所见所闻与西方媒体报道的完全不一样。大使们还在函中敦促部分国家在从未访问过新疆的情况下，停止借未经证实的信息对中国进行无端指责。

“中方对包括巴基斯坦在内的上述国家秉持客观公正立场表示赞赏和感谢。”他说。

耿爽说，面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，新疆维吾尔自治区依法采取包括设立教培中心在内的一系列反恐和去极端化举措，扭转了新疆安全形势。新疆已经近三年没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结、百姓安居乐业，各族群众的获得感、幸福感、安全感大幅提升，衷心拥护政府的政策举措。

“事实胜于雄辩，公道自在人心。”耿爽说，联署此封信函的国家来自亚非拉等各地区，其中有很多是伊斯兰合作组织成员国，有很多曾派员赴新疆实地参访、目睹过事情的真相。这封联署函是对少数西方国家无端指责中国的有力回应。

耿爽说，中方致力于与各方一道，推动多边人权机制恪守《联合国宪章》宗旨和原则，以客观、公正、非选择性方式处理人权问题，通过建设性对话与合作，促进国际人权事业健康发展。

“我们反对借人权理事会等平台干涉别国内政，对别国无端指责，攻击污蔑，公开施压，我们敦促有关国家立即改弦更张，摒弃政治化和双重标准，停止借人权之名行干涉他国内政之实。”他说。

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