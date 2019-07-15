欧洲伽利略系统技术故障导致部分导航服务中断

新华社北京7月15日电 综合新华社驻巴黎、马德里记者报道：欧洲全球卫星导航系统服务中心14日发布公告称，受与地面基础设施相关的技术问题影响，欧洲的全球卫星导航系统伽利略系统的初始导航和计时服务暂时中断。

公告指出，伽利略系统的搜索和救援服务并未受影响，仍可以正常运作。该中心已临时组成异常审查委员会，由专家研究故障原因并尽快修复系统使其恢复正常运行。

根据13日发布的公告，自世界时（UTC）12日1时50分（北京时间12日9时50分）起，伽利略系统所有卫星的导航消息已过期，根据相关服务文件，用户不得使用过期的伽利略系统导航消息。

《格洛纳斯公报》主编康斯坦丁·克雷登科在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，可能是由于地面指挥中心安装在卫星上的更新系统出现了问题，导致导航系统故障。他说，伽利略卫星每60小时与指挥中心进行通信。因此，直到接通下一个通信时，用户才能使用此导航系统。

欧盟主导的伽利略系统预定于2020年实现全部卫星组网。它和美国GPS全球卫星导航系统、俄罗斯格洛纳斯全球卫星导航系统和中国北斗卫星导航系统并称为全球四大卫星导航系统。（参与记者：陈晨、冯俊伟）

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