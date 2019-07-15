新华社喀布尔7月15日电 通讯：中阿直航为两国交流搭建便利之桥

新华社记者陈鑫 邹德路

在阿富汗首都喀布尔的机场，有这么一趟特殊的航班，每周三都往返于喀布尔与新疆乌鲁木齐之间。3年来，除斋月、春节等日期外，航班从未中断过。

这趟航班就是“中阿直航”。作为“一带一路”倡议在阿富汗的成果之一，“中阿直航”恢复已经3年了。这趟航班给成千上万的中阿两国民众带来了实惠，不仅缩短了两国间的旅行时间，而且成本大大降低，赢得经常往返两地的中阿旅客交口称赞。

“我非常高兴能够乘坐这趟航班前往中国做生意，它非常方便。”在喀布尔经营小生意的个体商人赛义德·苏莱曼告诉记者，他经常乘坐这趟航班前往中国。

喀布尔与乌鲁木齐之间的直飞航线最早由阿富汗国营的阿里亚纳航空公司负责运营，但由于安全和商业环境等因素的制约，喀布尔至乌鲁木齐航线一度于2012年停航。这使往返两地的旅客只能选择经由迪拜、伊斯兰堡等机场转机，造成极大不便。

2016年7月，中国新疆广源合盛贸易有限公司与阿富汗阿里亚纳航空公司签署协议，以包机形式恢复了喀布尔与乌鲁木齐之间的直飞航线，复航之后，大大缩短了往返两地的时间。

阿里亚纳航空公司营销经理瓦希杜拉·瓦尔达克告诉记者，“中阿直航”为在阿富汗投资的中国商人、来往两国间的外交官以及学生等带来了巨大便利，还帮助阿富汗本地商人更好地从事进出口业务，越来越多的中国商品经由这条航线出现在喀布尔的市场上。

阿里亚纳航空公司提供的数据显示，自2016年7月喀布尔—乌鲁木齐直飞航线恢复以来，已有超过1.8万人次的旅客乘坐该航班往返中阿两国，且乘客人数呈逐年增长之势。阿里亚纳航空公司运营经理阿卜杜勒·瓦希德·奥马尔告诉记者，尽管该航线目前仍面临一些挑战，例如尚未实现盈利，但他相信未来这条航线将得以扩充，增加往返班次。

阿富汗国有媒体《喀布尔时报》总编辑哈米杜拉·阿雷菲在接受新华社记者采访时说：“这条航线非常好。我希望未来增加中阿直航的班次，这样能够进一步加强两国之间的人员往来。”

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