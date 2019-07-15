中亚最大规模风电项目在哈萨克斯坦江布尔州开建

人民网努尔苏丹7月15日电（记者 周翰博）15日，由中国国家电投中国电力国际有限公司控股投资建设的札纳塔斯100MW风电项目首台机组装机仪式在哈萨克斯坦江布尔州札纳塔斯市举行。

中电国际总经理田钧在致辞中指出，中电国际积极响应“一带一路”倡议，将协同当地企业及国际一流的设计、制造、施工、监理队伍，建设一座高标准的风力发电站，为哈电力事业及新能源产业发展提供帮助，为中哈产能合作贡献力量。

江布尔州副州长卡楞德日夫·努尔詹表示，札纳塔斯100MW风电项目是哈中产能合作框架下能源板块的重点项目，也是哈中经贸合作水平稳步提升的最新例证。哈将继续积极参与“一带一路”建设和“中哈产能合作”，推动两国关系不断向前发展。

中国驻阿拉木图代总领事缪宏波指出，近两年来，中哈产能合作进入了高速发展阶段，成果斐然。札纳塔斯100MW风电项目是当前中哈产能合作加速推进的一个缩影。该项目是哈首个在建100MW以上大型风力发电站，同时也是中亚地区目前在建的容量最大的风电项目，是两国务实合作的最新成果。

札纳塔斯风电项目是中哈产能合作清单重点项目之一，总投资约1.6亿美元，规划建设40台2.5MW的风电机组，总装机容量100MW。项目投产后每年可生产3.5亿度电，与同容量燃煤发电厂相比，每年可节约标煤10.95万吨，减少二氧化硫排放量1031吨，氮氧化物934吨；减少二氧化碳排放量28.9万吨，减少烟尘排放量322吨，减少灰渣排放量3.29万吨。

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