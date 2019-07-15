外交部：望有关各方共同维护国际能源供应安全

人民网北京7月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应国务委员兼外交部长王毅邀请，法国总统外事顾问博纳将于7月19日来华举行新一轮中法战略对话牵头人磋商。

问：上周五晚上，中方发布了将对参与售台武器的美国企业实施制裁的消息，你能否进一步介绍有关情况？比如说都有哪些美国公司将受到制裁？中方将如何实施制裁？何时启动制裁？

答：美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，损害中国主权和国家安全。为了维护国家利益，中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。中国政府和企业将不会同这些美国企业开展合作和商业往来。

问：上周，英国方面以疑似向叙利亚输送石油为借口扣押了一艘伊朗油轮，你对此有何评论？

答：上周我已经回答过类似提问，我可以再重复一下。中方一直主张在国与国交往中要遵守国际法和国际关系基本准则。我们希望有关各方切实采取措施，避免局势升级，共同维护国际能源供应安全，这不仅符合中东地区国家的利益，也符合国际社会的共同利益。

问：据报道，法、英、德领导人14日发表联合声明，对美退出伊核全面协议并恢复对伊制裁感到遗憾，对伊减少履约可能导致全面协议面临瓦解表示担忧，强烈敦促伊撤销有关决定，重申将通过联委会机制等对话解决伊履约问题。三国并对地区安全局势恶化深感关切。认为所有利益攸关方有必要采取负责任举措，阻止紧张升级并重启对话。请问中方对此有何评论？

答：近期伊核局势持续紧张，包括欧方在内的伊核全面协议参与方开展密集外交斡旋，劝和促谈。中方对当前局势高度关切，与各方一直保持密切沟通协调，致力于推动紧张局势朝缓和方向发展。

中方始终认为，遵照联合国安理会决议的要求，完整有效执行全面协议，是解决伊核问题、缓解紧张局势的唯一现实有效途径，也有利于为各方通过平等对话解决其他问题创造条件。当前形势下尤应保持冷静、克制，坚持在全面协议框架下对话解决问题。同时，各方还应承担起自身责任，确保全面协议权利和义务的平衡，维护协议的有效性。

我想强调的是，伊核形势发展至今，根源在于美极限施压政策。解铃还须系铃人。希望美方放弃错误做法，尊重其他各方的正当合法权益，不要阻碍协议执行，共同致力于伊核问题的政治外交解决。

问：关于中方宣布制裁对台军售的美国企业一事，你能否透露究竟涉及哪些美国企业？何时实施制裁？蔡英文在“过境”美国纽约时就香港“一国两制”和两岸关系发表言论。你对此有何评论？昨天，英国《金融时报》报道称，香港特首林郑月娥曾多次向中央政府要求辞职，但中央政府拒绝了。你能否证实？

你这是问了几个问题？

记者：三个。

你下次一个个地问，省得我听乱了。

记者：好。（笑）

关于第一个问题，美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定，损害了中国主权和国家安全。

为了维护国家利益，中方将对参与售台武器的美国企业实施制裁。中国政府和中国企业将不会同这些美国企业开展合作和商业往来，具体细节目前我不便透露。但请你相信，中国人一向讲求言必信、行必果。

关于第二个问题，蔡英文在纽约期间，就两岸关系以及“一国两制”大放厥词。但我还是要克制一点，因为这毕竟不是外交问题，我把它留给国台办和港澳办的同事去回应。

作为外交部发言人，我可以告诉你，一个中国原则是国际普遍共识。台方试图戴上民主的面具，在国际上混淆视听，骗取同情，为自己制造“台独”寻找借口，它的真实面目世人早已看穿。

另外还要再说一句，挟洋自重、仰人鼻息，有失尊严，也注定是死路一条。

关于第三个问题，我没听到过你说的这种情况。我能告诉你的是，中央政府坚定支持特区政府和林郑月娥行政长官依法施政。

问：第一个问题，上周五加拿大外交部证实，一名加拿大公民在烟台被拘捕，加方目前正在向其提供领事协助。中方能否介绍有关情况？目前这名公民健康状况如何？第二个问题，加拿大媒体报道称，上周五，一名来自中国的研究员邱香果和她的丈夫程克定以及一些中国学生在他们的微生物实验室被加拿大警方带走，出入许可也被吊销。报道称，上述人员被加警方带走的原因可能与他们和中国政府关系以及潜在的国家安全因素有关。你能否证实？对此有何评论？

答：我听你的问题很清楚。为什么？因为你在问题中说“第一个问题是什么”、“第二个问题是什么”。（望着上一个提问的记者）你下次提问的时候能不能不要把问题弄成一团，最好也说“第一个问题是什么”、“第二个问题是什么”。（众笑，上一个提问的记者点头）

关于第一个问题，据了解，山东省公安机关近日查获一起外籍留学生涉毒案，涉案人员中有一名加拿大公民。目前，案件正在侦办中。公安机关已及时向相关国家驻华使馆进行领事通报，并将安排使馆人员探视，中方依法保障当事人正当权益。此案与江苏省公安机关近日查获的外籍人员涉毒案无关。

关于第二个问题，我看到了有关报道。目前，中国驻多伦多总领馆尚未接到有关中国公民涉及此事的通报。如有中国公民，中国使领馆将依法向他们提供领事协助，切实保障他们的正当合法权益。

问：据报道，12日，巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿尔及利亚等37国大使联名致函联合国，支持中国在涉疆问题上的立场。中方对此有何评论？

答：日前，巴基斯坦、沙特、阿尔及利亚、俄罗斯、古巴等37国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专。这些大使在函中积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，赞赏中方多次邀请各国使节、国际组织官员、媒体人士访疆，指出访疆人士普遍表示所见所闻与西方媒体报道的完全不一样。大使们还在函中敦促部分国家在从未访问过新疆的情况下，停止借未经证实的信息对中国进行无端指责。中方对包括巴基斯坦在内的上述国家秉持客观公正立场表示赞赏和感谢。

面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，新疆自治区依法采取包括设立教培中心在内的一系列反恐和去极端化举措，扭转了新疆安全形势。新疆已经近三年没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结、百姓安居乐业，各族群众的获得感、幸福感、安全感大幅提升，衷心拥护政府的政策举措。

事实胜于雄辩，公道自在人心。联署此封信函的国家来自亚非拉等各地区，其中有很多是伊斯兰合作组织成员国，有很多曾派员赴新疆实地参访、目睹过事情的真相。这封联署函是对少数西方国家无端指责中国的有力回应。

中方致力于与各方一道，推动多边人权机制恪守《联合国宪章》宗旨和原则，以客观、公正、非选择性方式处理人权问题，通过建设性对话与合作，促进国际人权事业健康发展。我们反对借人权理事会等平台干涉别国内政，对别国无端指责，攻击污蔑，公开施压，我们敦促有关国家立即改弦更张，摒弃政治化和双重标准，停止借人权之名行干涉他国内政之实。

问：美国阿富汗事务特使哈利勒扎德上周访华，之前他在卡塔尔同塔利班首席谈判代表毛拉·巴拉达尔也进行了会谈，当然中方此前也接待过巴拉达尔。你能否介绍哈利勒扎德访华的情况？中方对阿富汗的政策有什么变化吗？

答：上周，美国阿富汗问题特使哈利勒扎德在北京出席了第三次阿富汗问题中俄美三方磋商和首次阿富汗问题中俄美巴四方会议。中国和俄罗斯的阿富汗事务特使以及巴基斯坦外交部辅秘出席了上述磋商和会议。各方就当前阿富汗和谈形势、政治解决阿富汗问题、共同努力帮助阿实现和平、安全与繁荣等交换了意见，达成不少共识，发表了《中俄美巴阿富汗问题联合声明》，这一声明可以在网站上查询，这里我就不重复了。

我想说的是，中方以及其他三方都支持“阿人主导、阿人所有”广泛包容的阿富汗和解进程，同意加强沟通协调，共同助力推进阿和平重建与和解进程。

追问：此次磋商后，是否还有后续的会议？是否会形成机制？

如果没有记错的话，刚才我提到的联合声明中有相关表述，这里我可以介绍一下。四方同意继续保持会晤磋商势头，继续保持相互之间的沟通，下次会议时间和地点等具体事宜将通过外交渠道商定。

问：中国驻巴基斯坦使馆公参近期就华盛顿特区非洲裔群体发表了言论，招致了批评。他还就中国新疆政策发表了评论，请问中方对此有何评论？

答：你提到的具体情况我不了解。但你提到了涉疆问题，我刚才在回答记者提问时已经说过了，我们在新疆采取的反恐和去极端化措施取得了积极有效的成果，我们的政策也得到了各族人民的支持和拥护。新疆目前政治稳定，社会和谐，人民生活安居乐业。我们坚决反对美国以及其他个别西方国家借涉疆问题干涉中国内政，这一立场是非常坚定、明确的。

问：最近在山东大学发生了“学伴事件”，事件发生后网上出现了一些歧视非洲留学生的言论，你对此有何评论？

答：你提到的针对非洲留学生的言论我没有看到过。我能告诉你的是，我们欢迎外国留学生来华学习进修，这对促进中国同有关国家之间的相互了解、增进两国民间友好具有积极意义。同时我也要强调，外国留学生也是外国公民，他们在中国应当遵守中国的法律法规，同时他们的各项权利和自由也会依法得到保障。

问：还是有关你提到的阿富汗问题中俄美巴四方会议的问题。这个会议的参与方究竟是如何确定的？中方一直就阿富汗问题和印度方面积极协调。为什么印方没有参与此次会议？

答：你自己也说了，中方就阿富汗问题一直与有关各方保持着密切沟通协调，其中也包括印方。至于你刚才提到的中俄美巴四方会议，这是中方与参会的这几个国家在相互沟通并达成共识的基础上，共同决定的。与此同时，中国以及俄、美、巴不排斥或者也愿意同其他有关方面就阿富汗问题保持密切沟通与协调，共同努力推动阿富汗问题早日得到政治解决。

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