新华国际时评：中国列车驶入拉美民心

新华社哈瓦那7月15日电 题：中国列车驶入拉美民心

新华社记者朱婉君

中国设计和生产的铁路客车日前在“加勒比明珠”古巴正式投入运行，当地民众交相称赞。正式运行首日，乘坐崭新列车的古巴乘客由衷地对记者说：“感谢中国！”随着鸣笛声响起，中国列车载着古巴人对美好生活的向往驶往前方。

今年是中拉命运共同体理念提出五周年。中国在“一带一路”框架下利用自身发展优势积极改善古巴和其他拉美国家民生，为当地百姓带来实实在在的获得感。

获得感源于基础设施条件的改善。基础设施薄弱是制约许多拉美国家发展的重要因素。随着中拉合作日益深化，拉美基础设施建设面貌悄然改变。

在中国帮助下，牙买加建成第一条现代化高速公路，使南北海岸间的行车时间从2小时缩减到45分钟，为人员流动、物资流通和沿途综合开发创造有利条件；阿根廷推进贝尔格拉诺货运铁路重建工程，大大降低从内陆省份到港口城市的物流成本，北部高品质农产品顺利销往世界各地，给农民带来可观收入；巴拿马客货两运铁路项目相关可行性研究正在有序开展……

获得感源于民生问题的缓解。随着中拉合作越来越紧密，许多拉美地区的居民不再为饮水或用电发愁。在中国企业帮助下，巴西圣诺伦索供水项目为两千多万居民解决缺水问题；即将完工的阿根廷罗马布兰卡风电项目将充分利用当地优质风能资源为当地输送无污染、可再生的清洁能源……

获得感还源于发展机遇的增多。数据显示，在拉美投资兴业的中国企业已超过2000家，累计为当地创造180多万个就业岗位。自2000年至今，中国和拉美国家的贸易额增长了20多倍。中拉在信息产业、服务业、电子商务等诸多新领域不断挖掘共赢潜力，合作道路越走越宽。

拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸。中方一再强调，愿同拉美加强合作，在“一带一路”等框架内实现中拉发展战略对接，促进共同发展，打造中拉命运共同体。如今，中国以一个个实际行动，使远隔重洋的两片土地上的民心紧紧相连。

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