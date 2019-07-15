新华社巴黎7月14日电（国际观察）法国成立太空军事指挥部意图何在

新华社记者唐霁

法国总统马克龙在法国国庆节前夕做出于今年9月成立太空军事指挥部的重大决定，加快法国太空军事力量发展。

分析人士指出，这一决定既反映出法国在太空领域受到压力，也表明法国加快了其实现“太空领导者”雄心的进度，同时还是在推动欧洲自主防务上迈出的重要一步。

加强太空军事实力

马克龙13日在法国国防部发表讲话，宣布“为确保太空实力的建设和发展”，9月将在空军内部成立太空军事指挥部，同时空军将在适当时候转变为“航空和太空部队”。

据法国国防部长弗洛朗丝·帕利介绍，太空军事指挥部将建在被誉为“欧洲宇航之都”的法国南部城市图卢兹，一开始将配备约200人，以后还会逐渐增加人力。

虽然相关细节尚未公布，但一些媒体根据现有资料分析称，法国太空军事指挥部不仅负责太空和宇航领域的军事事务，维护网络安全、防范网络间谍和黑客行为等也将纳入其管辖范围。

事实上，法国此前在加强太空军事实力方面已有一些动作。法国议会去年批准《2019年至2025年法国军事规划法案》，其中太空防务预算高达36亿欧元（约合40.6亿美元），未来预计将更新现有的观测卫星和通信卫星，发射3颗电磁侦听卫星，并提高太空监视雷达的现代化水平。帕利在今年6月举行的巴黎航展上宣布，法国将研制新一代军事侦察和电磁情报卫星，提高太空防务能力。

应对竞争和威胁

《费加罗报》等多家法国媒体报道称，法国之所以提出成立太空军事指挥部，是因为美国总统特朗普今年2月要求美国国防部起草组建太空军法案，并称太空部队将是美国军队的第六军种。法国资讯电视台BFMTV等媒体称，太空已经成为大国角力的新战场，法国希望加强自身在太空领域的战略地位和军事能力。

另一方面，法国认为在太空领域正受到越来越大的威胁。帕利称，由于监视、干扰、网络攻击等威胁越来越多，法国必须加强在这个高度战略性领域中的实力。

去年9月，帕利曾指责一颗俄罗斯卫星在2017年试图监视一颗法国和意大利共用的军用卫星。马克龙在13日的讲话中强调，由发生在外太空的冲突引发的各种矛盾使得该领域已成为一个“真正的国家安全问题”，法国将加强对太空局势的了解，更好地保护法国的卫星，并在这一领域加大投资力度。

法国国际问题专家多米尼克·特兰康在接受媒体采访时说，马克龙成立太空军事指挥部的决定将太空防御问题提升到军事战略高度，让法国有实力跻身太空军事强国之列，将使法国在未来太空防务领域“成为领导者”。

不过特兰康也表示，太空成为陆、海、空、网络之外的又一战场，无疑会引发新一轮太空军备竞赛，增加发生太空冲突的风险。

推动欧洲共同防务

分析人士认为，法国成立太空军事指挥部，除了有争夺“太空权”的内在需要，也有推动欧洲打造自身独立防务能力的外在动力。在大国对抗氛围渐浓、美国对欧政策强调“美国优先”的背景下，欧洲在防务问题上“脱美自立”的呼声越发高涨，大力推进欧洲共同防务可以为欧洲人在北约框架外增加一道安全保险。

马克龙去年在法国驻外使节会议上曾表示，保障欧洲安全不能只依赖美国，欧洲国家应承担责任。在14日举行的法国国庆节阅兵式上，法国专门强调阅兵式两大主题为欧洲合作和武器装备创新。为展示欧洲合作精神，马克龙邀请了德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克、比利时首相米歇尔等十多位欧洲领导人出席阅兵式，13架欧洲其他国家的飞机受邀参加了阅兵式飞行表演。

分析人士指出，法国在欧洲率先成立太空军事指挥部，是为了给整个欧洲做出和美国等国在太空防务领域分庭抗礼的表率，同时也是为了巩固法国的欧洲“领头羊”地位。

特兰康认为，法国并没有充足的资金和人力来独立完成相关计划，未来是否会寻求欧洲其他国家帮助还有待观察。

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