一名中国公民在埃塞俄比亚遭持刀抢劫遇害身亡

新华社亚的斯亚贝巴7月15日电（记者王守宝）记者15日从中国驻埃塞俄比亚大使馆获悉，14日晚，7名中国公民在奥罗米亚州遭一伙持刀劫匪抢劫，一名中国公民不幸遇害身亡。
据中国驻埃塞大使馆提供的消息，事件发生在奥罗米亚州一处中国企业修建的工业园附近，距埃塞首都亚的斯亚贝巴约100公里。14日晚，7名在工业园工作的中国公民在园区附近遭到一伙持刀劫匪抢劫，其中一人受重伤，在送至医院后不治身亡；另有一人头部受伤，所幸伤势不重。
中国驻埃塞大使馆已向埃塞方面提出严正交涉，要求埃塞方面从速破案，依法严惩凶手，并要求埃塞方面采取有力措施，保护在埃塞中资企业、机构和中国公民的生命财产安全和合法权益。
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