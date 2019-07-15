新华国际时评：外资流向诠释中国经济魅力

新华社北京7月15日电 题：外资流向诠释中国经济魅力

新华社记者乔继红 叶书宏

国家统计局15日公布的数据显示，上半年中国经济同比增长6.3%，延续总体平稳、稳中有进的态势。值得一提的是，多个最新数据和报告表明，在保护主义蔓延、国际贸易放缓、全球跨国投资连年下滑的当下，中国吸引外资却逆势上扬，有力诠释了中国经济的魅力。

麦肯锡全球研究院近日发布报告说，中国已成为具有全球影响力的贸易大国，世界对中国经济依存度不断上升；美国投资管理公司景顺控股的调研报告发现，全球各国央行、国家基金对中国投资日益增加；中国商务部最新数据显示，今年上半年，中国新设外资企业超过2万家，实际使用外资4783.3亿元人民币，同比增幅达7.2%……这些数据报告显示出中国对全球资本的巨大吸引力。

当前，全球跨国投资整体形势并不乐观。联合国贸发会议近期报告显示，全球跨国直接投资总规模连续三年下降，从2015年的1.9万亿美元降到2018年的1.3万亿美元，是金融危机以来的最低水平。在此背景下，中国利用外资却保持稳中向好，6月吸引外资同比增幅高达8.5%，创今年以来单月最高。全球资本的青睐，无疑是对中国经济魅力强有力的背书。

中国经济魅力首先来自其体量巨大的国内消费市场。国家统计局数据显示，今年上半年中国社会消费品零售总额同比增长8.4%，达到19.5万亿元人民币。

内需驱动成为中国经济常态，“购物车”连续5年成为拉动经济增长的主引擎。据世界银行的数据，在汽车、手机等诸多消费品类中，中国都是全球最大市场，消费额占全球比例约30%。

近14亿人口的庞大市场、4亿多中等收入群体的强大购买力,为中国经济带来了巨大韧性，这是任何国家都无法比拟的。麦肯锡全球管理合伙人凯文·斯奈德说，世界需要中国市场，“因为中国国内的消费市场巨大，而且每年还在不断增长和扩大”。

中国经济魅力还来自其无可比拟的“世界工厂”地位。除了具备完整高效的供应链、生产链以及日益优化的创新和营商环境，近年来中国经济不断迈向高质量发展，也为在华投资的外商带来了广阔的投资新空间。

今年上半年，从美国埃克森美孚公司独资石化项目落户广东，到德国宝马集团在辽宁增建新厂，再到法国施奈德电器在湖北布局数条生产线……外商投资热情持续高涨。美国波士顿咨询公司全球主席汉斯保罗·博克纳认为：“对于有远见的企业而言，参与中国经济转型升级是不容错过的机遇。”

中国经济魅力还来自其不断扩大开放的诚意和决心。今年以来，中国相继出台外商投资法、缩减全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、进一步扩大开放领域，向全国复制推广自贸试验区第五批18项改革试点经验等开放举措。6月底，在二十国集团大阪峰会上，中国再次宣布扩大开放重大举措：进一步开放市场、主动扩大进口，持续改善营商环境，全面实施平等待遇。

此外，随着今年4月中国债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数，金融市场对外开放不断推进。上半年，摩根大通和野村证券在华设立控股证券公司。总部设在华盛顿的国际金融协会的报告说，今年中国将继续成为新兴市场资本流入的关键驱动因素，无论是外国直接投资，还是债券、股票等资本净流入都将持续稳定增加。

“我们对中国持续对外开放有信心，对中国的未来有信心。”世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布如此评价。

外资对中国热情高涨，投资领域不断拓展，归根到底，是对中国经济发展前景抱有信心。据世界银行最新预期，全球今明两年经济增速将下滑，中国经济则有能力应对挑战保持稳定增长。同样可以预期，国际投资者对中国经济的信心，促使他们做出投资中国的正确选择，这将为他们带来不容错过的增长机遇，也必将为处在十字路口的世界经济注入稳定的正能量。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)