首届中非和平安全论坛在京开幕

新华社北京7月15日电（记者梅常伟）中国国防部主办的首届中非和平安全论坛15日在北京开幕，包括15位国防部长、军队总参谋长在内的50个非洲国家及非盟防务部门的近百名高级代表及中国军队代表参加。
本届论坛主题为“携手合作，共筑安全”。各方代表将围绕习近平主席去年在中非合作论坛北京峰会上提出的“携手打造安全共筑的中非命运共同体”重大倡议，重点就“新时代中非关系与中非和平安全合作”“地区海上安全形势与军队在和平安全领域的角色”等议题深入研讨。
军委国际军事合作办公室领导代表中方致辞时表示，这次论坛旨在贯彻落实习主席与非洲各国领导人达成的重要共识，为加强中非和平安全领域合作建言献策、凝势聚力，推动新时代中非和平安全合作不断迈向更高水平。
科特迪瓦国防国务部长巴卡约科代表非方致辞时表示，非中和平安全合作历史悠久、充满活力，希望通过这次论坛加强与中国军队在和平安全领域的合作，共同维护非洲与世界和平。
首届中非和平安全论坛将于7月20日闭幕。期间，非方代表将参观中国陆、海、空军部队并赴上海参访。
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