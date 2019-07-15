专家说日韩贸易摩擦将波及全球产业链

新华社东京7月15日电（记者钱铮）针对日本宣布对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，日本政策研究研究生院大学教授邢予青日前表示，日韩贸易摩擦将波及全球产业链。
此次日方限制向韩国出口的半导体材料主要是用于有机EL面板生产的氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。它们是智能手机、芯片等产业的重要原材料。
邢予青在接受新华社记者采访时指出，韩国三大半导体企业三星、SK海力士、LG对日本这些材料供应的依赖度非常高。由于三星和SK海力士生产的DRAM（动态随机存取存储器）和NAND闪存芯片在全球占有重要份额，如果其生产受到影响，将会波及全球产业链。
邢予青说，在以半导体产业为基础的通信技术全球产业链上，附着众多企业。如果链条的一个节点出现问题，会影响到很多下游企业。比如，日本生产的这三种材料在全球占比非常高，如果寻找替代材料，其质量是否合格，替代企业的生产能力能否满足需求，都是短期内难以解决的问题。
他说，贸易摩擦将对日韩双方经贸合作造成负面影响，长期持续将带来双输结局，并可能影响区域经济合作。
邢予青认为，各国应按照自身比较优势来进行互通有无的自由贸易，这是效率最高的资源配置模式。
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