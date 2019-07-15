印度喜马偕尔邦建筑物倒塌致7人死亡

新华社新德里7月15日电 据印度媒体15日报道，印度北部喜马偕尔邦索兰地区一栋三层建筑物14日倒塌，造成包括6名士兵在内的7人死亡，另有十多人被埋。
据《印度斯坦时报》报道，当天，30名印度士兵在该建筑物的餐厅里吃午饭。下午该地区下起大雨，随后建筑物倒塌。事发时，建筑物里另有包括餐厅工作人员在内的十多位平民。目前已有17名士兵和10名平民获救，还有十多人被埋，救援行动仍在进行中。
据了解，过去四天该地区暴雨不断。喜马偕尔邦首席部长贾伊拉姆·塔库尔已下令对事故原因展开调查。
在印度，建筑物倒塌事故时有发生，主要原因有建筑物老旧、天气恶劣、施工不规范等。
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