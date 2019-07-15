第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛西日本地区预选赛在大阪举行

图为中国驻大阪总领馆教育处主任吴劲松在第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛西日本地区预选赛上致辞。杜潇逸 摄

新华网大阪7月15日电（记者 彭纯 杜潇逸）14日，第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛西日本地区预选赛在大阪产业大学孔子学院举行。本届比赛的主题是“携手汉语、筑梦未来”，来自西日本地区10所学校的共37名高中生同台竞技。

中国驻大阪总领馆教育处主任吴劲松在致辞时说，今年是中日青少年交流促进年，在中国青少年的外语学习中，学习日语的人数仅次于英语。希望日本的学子们也能够努力学习，始终保持对汉语的学习兴趣，不断进步，携手汉语，筑梦未来。

图为高级别组第一名获得者大漥绫香在演讲。杜潇逸 摄

与往年不同的是，本次比赛特别设置了初、中、高三个级别，其中初级选手23名，分别脱稿朗诵中文选段《齐白石画虾》参与评比；中级别组6名、高级别组8名分别进行了中国国情知识问答、演讲比赛；高级别组还加赛了才艺表演。

图为获得最佳表演奖的森苍生在表演舞蹈《卷珠帘》。杜潇逸 摄

学生们在演讲中分享了自己眼中的中国和学习中文的经历，内容不仅包含传统节日、民族舞蹈等，更有高铁、抖音、微信等现代元素。在才艺表演环节，学生们还表演了武术、二胡等传统艺术，并以《卷珠帘》《落花》等当下中国流行音乐为背景，表演了舞蹈。

最终，来自兵库县立国际高等学校的畑飞香、福田游和来自福井县立足羽高等学校的大漥绫香分别获得初、中、高级别组的第一名。大漥绫香将代表日本参加于10月至11月在中国湖南长沙举办的“汉语桥”世界中学生中文比赛。大漥绫香是一名高二学生，她很庆幸自己学习了中文。她说：“上大学之后，我想选择中文专业，毕业后去中国做日中友好相关的工作。”

图为预选赛现场。杜潇逸 摄

来自日本福井县敦贺气比高等学校的中文教师赵老师在接受记者采访时说，虽然中文是选修课，但人数在增加。“学习中文的学生们，每年都有机会去上海短期留学，他们在中国切实感受到了中国的发展，回来后也将自己的感受传达给其他同学，然后就有越来越多的人愿意去学习中文、了解中国。”

日本大阪府立门真浪早高等学校的教师柳素子说，近年来，越来越多的日本家长认识到，随着中国的不断发展，未来掌握中文是很有必要的，因此很多学生受到家长的影响开始学习中文；同时随着中国游客的增多，高中生在打工时，会说中文也比其他人更有竞争优势。

中国驻大阪总领馆教育处副领事刘丽勤指出，西日本地区目前共有6所孔子学院、1个孔子课堂，有很多中学开设了中文课。语言是促进文化传播的有效工具，相信通过对中文的学习能够帮助日本学子更好地了解中国。

本次预选赛由日本大阪产业大学孔子学院主办，中国驻大阪总领馆教育处协办，旨在为西日本地区学习中文的中学生提供展示学习成果的舞台，以此激发他们学习中文、了解中国文化的积极性。据大阪产业大学孔子学院中方院长康林介绍，本届比赛的参赛者人数高于往年，分成初、中、高三个等级，既可为来年锻炼和培养参加“汉语桥”的选手，又可起到普及中文的作用，扩大“汉语桥”和中文在西日本中学教育界的影响。

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