新华社伦敦7月14日电 专访：合作才是双赢的解决方案——访华为高级副总裁张建岗

新华社记者张家伟 金晶

今年以来，英国本地的电信运营商陆续开通了5G服务，这让英国在新一代移动通信网络建设上走在了欧洲乃至世界前列，而中国企业华为在其中扮演了重要的设备供应商角色。

华为高级副总裁张建岗日前在英国接受新华社记者采访时表示：“我始终认为合作才是双赢的解决方案，我们对来自全球的新技术始终持开放态度，而不是关起门来自己搞研发。”

在英国这样的成熟电信市场中，华为经过多年耕耘，与当地运营商和企业客户建立了非常好的信任关系。张建岗说：“我们进入英国市场已有18年，我们不是简单地把产品销售给客户，而是与他们携手推动创新。”

他说，在与英国电信公司的宽带业务合作中，两家公司的工程师共同探讨建设新一代宽带的解决方案，最终获得很好的成效，提升了华为在当地市场的影响力，就是一个联合创新的成功案例。

张建岗说，研发创新是华为的战略核心。“我们在10年前就开始了5G技术的研发，在5G上已经投入了超过40亿美元，在5G方面的专利数量也达到2500多个。”

不过，5G是一项涉及很多方面的技术。尽管华为在主要的芯片和软件等方面实现自主研发，但也不可能所有的元器件都自产，需要产业链上下游的支持与合作，才能确保产品供应的稳定。

他说：“在全球化背景下，我不认为有哪家公司的产品所用的元器件是100%自产的，因此我们在10年前就开始了一项名为‘商业可持续管理’的战略，这意味着我们每一个元器件都会有两个供应来源。”

华为发布的数据显示，该公司每年都会将10%以上的销售收入投入研发，2018年的总体研发费用支出同比增长了13.2%，从事研发的人员也达到8万多人，约占员工总数的45%。

近年来，华为还加大在全球的研发布局，在德国、俄罗斯、法国以及英国等国家设立了研发设施。

以英国为例，据张建岗介绍，华为在英国与不少本地大学和科研机构建立了合作关系，去年华为在英国的研发投入超过1亿英镑（约合1.26亿美元），雇用了300名工程师和技术专家在人工智能、5G以及光学技术等方面开展研发，今年这个研发团队的人数会进一步扩大到400人。华为还准备在剑桥建立一个新的研发中心，用于光芯片等关键技术的开发。

随着5G的日益成熟，英国政府也在产业政策中将新一代移动通信网络技术作为发展重点。张建岗说：“英国的5G发展态势良好，华为会继续与英国的运营商以及其他合作伙伴携手建设相关的生态系统，从而支持英国推动产业数字化的努力。”

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)