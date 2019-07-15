印度再次推迟“月船2号”月球探测器发射计划

新华社新德里7月15日电（记者赵旭）印度空间研究组织15日宣布，取消原定于当天凌晨进行的“月船2号”月球探测器发射计划。此前，“月船2号”的发射计划已多次被推迟。
印度空间研究组织表示，在原定发射时间前1小时观察到运载火箭系统存在技术故障，所以取消了当天的发射计划。
该组织通过社交媒体发布声明说，“月船2号”的发射不可能在当前窗口期内完成，重新确定的发射时间将稍后公布。
“月船2号”的发射计划已多次被推迟。本次原计划在7月9日至16日的窗口期发射。2018年4月，印度曾宣布计划在2018年下半年发射“月船2号”。
“月船2号”是印度第二个月球探测器，项目总耗资约1.2亿美元。该探测器重达3800公斤，包括轨道器、着陆器和月球车3个模块，携带10多个各类研究装置。
印度曾于2008年10月成功发射首个月球探测器“月船1号”，它获得了大量图像和探测数据。但原计划运行两年的“月船1号”在2009年8月失联。
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