新华社莫斯科7月14日电 综述：俄新航母设计浮现3大方案

新华社记者栾海

为期5天的俄罗斯第九届国际海事防务展14日在圣彼得堡落下帷幕。俄军工单位在本届展会上展示了2种航空母舰设计方案，加之此前另一项航母研制计划，迄今有3大方案供俄国防部选择。有消息称，俄拟在2025年前启动新航母的建造。

轻航母可配新战机

位于圣彼得堡的克雷洛夫国家科学中心（下称克雷洛夫中心）在本届展会上重点推介其新航母设计方案，特点是轻型、非核动力、可承载俄最新式战机。

该中心主任菲利波夫介绍，依据设计，这款新航母排水量约4万吨，总造价约2000亿卢布（约合218.6亿元人民币），预计从签订建造协议到新航母下水需用时5年。

克雷洛夫中心设计部主任利齐斯解释说，根据设计方案，上述轻型航母的长宽高分别为304米、78米、23米。既可供战机滑跑起飞，又能借助电动机械将战机弹射升空。该航母将使用功率11万马力的燃气涡轮发动机，最高航速可达28节（约合时速51.86公里），能连续航行约60天。

该单位还表示，这款轻航母可为各类舰载机储存600吨弹药和2000吨燃料，能承载46架各类飞行器，其中包括远程侦察机、重型战机苏-33、轻型战机米格-29K、多用途直升机卡-27等。未来还计划降低苏-57战机重量并改造其部分构件，最终让海军版苏-57登上航母。

据俄新社报道，上述航母的一大特点是不设烟囱，将废气沿船舷两侧向下排入水中，以降低航母在敌方侦察时的可见性。

“海牛”稳中求新

同样位于圣彼得堡的涅瓦设计局，在本届展会上推出稳中求新的核动力航母研制计划。

该设计局副主任尤赫宁表示，这一航母代号“海牛”，根据不同设计，建造时长预计为10年到12年。“俄专家打算在研制‘海牛’航母时注重采用俄军工单位此前测试过的解决方案，以降低技术风险。该航母拟用苏霍伊和米格系列新式战机。”

依据现有方案，“海牛”航母排水量近8万吨，长约350米，最高航速30节（约合时速55.56公里），可续航120天。该舰既有一个供战机滑跑起飞的舰艏跳台，又有两台电磁弹射器，可承载飞机、直升机共计60架，以及6至10架无人机。

预计“海牛”航母全体船员约有2800人，舰载机联队成员共计800人；该航母设计服役期超过50年，可在远洋和近海执行任务；能攻击海陆空各类目标，可以掩护海军陆战队抢滩。

重型航母上马难

俄媒体在报道上述两种航母方案时，都不约而同提到2015年克雷洛夫中心曾推出的重型核动力航母设计方案。

据该中心公布的信息，这款重型航母排水量近10万吨，长度330米，吃水线宽度40米，最大吃水深度11米；航速可达30节（约合时速55.56公里），续航120天；配备电磁弹射器，能承载飞机、直升机共计90架。它可赴远洋执行任务，还具有一定的破冰能力，能进出高纬度寒冷海域。

按计划，这一重型航母建造时长约为八九年，建设资金约为3500亿卢布（约合382.6亿元人民币）。据俄新社报道，俄国防部曾表示打算在2025年前开始建造新航母，但上述重型航母建造前景“渺茫”，因为俄没有建造这种大航母的经验。目前克雷洛夫中心决定力推轻型航母方案。

另据塔斯社报道，俄国防部正为未来航母设计“技战术任务”，尚未确定新航母的最终设计方案。俄海军总司令叶夫梅诺夫日前在参观本届展览时表示，俄将依据其能力建造核动力航母，但近期不会开工。俄方目前还是在技术方面为研制新航母做准备。

俄罗斯联合造船集团总裁拉赫曼诺夫在展会上表示，该集团已组织专家在专业技术层面为研制新航母做准备，只要俄军方确定项目上马，其下属企业能即刻启动相关工作。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)