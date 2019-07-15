以色列接收两架新F-35隐形战斗机

新华社耶路撒冷7月14日电（记者陈文仙 吕迎旭）以色列国防军14日说，以色列新接收的两架美国F-35隐形战斗机当天抵达以南部的内瓦提姆空军基地，将列装以空军。

以色列军方表示，以色列继续接收新的F-35战机是以色列和美国长期军事合作的又一体现，将进一步提升以空军作战能力，确保以色列的空中优势，维护以色列国家和领空安全。

以军还称，以色列是目前世界上除美国以外第一个正式列装F-35战机的国家。

本月9日，以色列总理内塔尼亚胡在视察内瓦提姆空军基地时表示，以色列的F-35战机能够打击包括伊朗和叙利亚在内的中东地区任何目标。

上月20日，以色列结束在以北部和约旦河谷举行的为期4天的大规模军事演习。F-35战机首次在军演中亮相。

根据以色列与美国达成的协议，以色列将从美国购买50架F-35战机，分批交付。2016年12月，以空军首次接收F-35战机。2017年12月，以色列宣布正式列装F-35战机。据以色列媒体报道，到2019年年底，以色列预计将拥有20架F-35战机。

F-35战机是美国与部分盟国合作研制的第五代多用途作战飞机，配有新型航电设备，具备雷达隐身能力，是世界上最先进的战机之一。

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