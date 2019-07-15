日媒：因忧美军部署 俄拒绝启动向日移交争议岛屿磋商

据日本共同社报道，14日从多名日俄关系消息人士处获悉，在日本安倍政府推进的日俄和平条约谈判中，俄方以日美同盟造成威胁等为由，已拒绝启动1956年《日苏共同宣言》写明的移交日俄争议岛屿齿舞群岛和色丹岛两岛的磋商。向日移交争议岛屿磋商。

报道称，顾及到俄方，日方封印了“北方四岛”(日俄争议岛屿，俄称“南千岛群岛”)是“日本固有的领土”的一贯主张，谋求以归还两岛作一了结，但首相安倍晋三的这种战略显然行不通。若俄罗斯主导的谈判继续，日本或不得不进一步让步。

安倍去年11月在新加坡会谈中，提议加速基于1956年宣言的和平条约谈判，俄总统普京也表示了同意。因此，安倍政府内部对于“两岛了结方案”的乐观论调升温，出现了力争在今年6月二十国集团(G20)大阪峰会期间的日俄首脑会谈上，达成框架协议的构想。

新加坡会谈后，俄方主张“1956年签署的该宣言目前不能原封不动地适用”。俄方指出，尤其是美军部队根据日美安全保障条约，可以在日本各地部署，这是一大威胁，“日本未展示消除该担忧的具体回答”，因此拒绝启动领土移交磋商。

日俄双方的相关消息人士称，日本力争的移交两岛的具体方法以及关于和平条约条文的磋商还完全未曾展开。

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