美研究发现细胞有某种“缺陷”反而更长寿

新华社华盛顿7月14日电（记者周舟）缺陷通常不意味着好事，但美国一项新研究发现，酵母细胞内如存在某种“染色质结构缺陷”，反而会更长寿。这项发现有助于探索人类细胞的类似机制和寻找抗衰老方法。

染色质存在于细胞核中，是脱氧核糖核酸（DNA）与组蛋白等形成的结构。过去研究认为，组蛋白水平低会导致染色质结构容易散架，不利于细胞长寿。

美国贝勒医学院研究人员近日在美国《科学进展》杂志上发表论文说，他们通过基因技术删除了酿酒酵母中的某些组蛋白基因，细胞中组蛋白的数量因此下降，导致某种染色质结构缺陷。研究人员本以为有染色质结构缺陷的酵母寿命会缩短，但没想到它们的寿命反而变得更长。

研究人员又用秀丽隐杆线虫进行了实验，同样发现了这种染色质结构缺陷导致长寿的现象。研究人员认为，这是因为特定的染色质结构缺陷会激活一系列抗衰老基因，最终导致长寿。

论文通讯作者、贝勒医学院助理教授党巍巍对新华社记者说，这是细胞内在的一种抗衰老机制，相关机制可能还存在于其他一些生物体内。如果今后发现人类细胞也有类似机制，则有望用于开发抗衰老的方法。

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