英媒再公布前大使电报 特朗普退伊核协议被指是刁难奥巴马

导致英国前驻美大使达罗克辞职的电报外泄风波持续发酵。英国《星期日邮报》不顾反恐部门此前警告，于13日公布第二批电报，其中一封的内容颇具爆炸性：达罗克称，特朗普退出伊朗核协议，目的就是为刁难前总统奥巴马。

据英国《星期日泰晤士报》14日报道，2018年5月7日，在美国即将退出伊核协议前夕，时任英国外交大臣约翰逊赴美国游说，恳请特朗普让美国留在协议内。在20多个小时的访问中，约翰逊与数名美方高级官员密切接触，包括副总统彭斯、国务卿蓬佩奥、总统国家安全事务助理博尔顿以及特朗普的女儿伊万卡和女婿库什纳。不过，他最终没能见到特朗普本人，也没能阻止美国政府单方面退出伊核协议。

约翰逊返回伦敦几小时后，达罗克便发回上述爆炸性的外交电报。他在电报中直言：“您的访问很特别，谁都见了，但就是没见到总统；实际上，特朗普政府决心要外交毁约，退出伊核协议，看来是出于意识形态及个人原因——这是前任奥巴马达成的协议。”他还说，特朗普对伊朗政权进行夸大定性后，随即签署总统备忘录，开始退出伊核协议的程序。

然而，白宫对于退出伊核协议之后的事情没有任何计划。达罗克批评白宫称：“他们无法详细说出‘明天’要如何做，而且我早先与美国国务院联络时，他们还说，并没有打算与美国伙伴及同盟沟通的计划，无论是对欧洲国家或中东地区。”

英国《卫报》援引民主党战略专家施勒姆的话称，特朗普没有自己的执政理念，所以他唯一的原则就是搞砸奥巴马的成绩，他对奥巴马的恨成为其前进的动力。伊朗核协议被视为奥巴马任内的重大外交成绩，但特朗普去年5月无视盟友反对，退出伊核协议并恢复对伊朗制裁，还称伊核协议是灾难性的、最糟糕的协议。他在2016年竞选时誓言，上任后第一件事就是退出伊核协议，所以约翰逊没能说服特朗普也不足为奇。

此外，英国警方一直在调查此次外交电报泄密事件的幕后黑手。据《星期日泰晤士报》报道，嫌犯身份已初步确定，该人能够接触到历史档案，取得了大批原始资料，英国情报部的监听部门会加入后续调查来确定嫌犯。（陈欣）

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