聚焦伊核问题：法英德忧协议流产 伊朗愿有条件谈判

综合报道，美伊局势和伊核协议前景持续引发关注，在美国向伊朗外长发出签证之际，伊朗总统鲁哈尼14日表示，美国如果撤销对伊朗制裁并重返核协议，伊朗愿意谈判。另一方面，法国、英国、德国14日呼吁，应停止伊朗核问题危险升级，缓和紧张，重启谈判。

鲁哈尼：伊朗愿意有条件谈判

美国14日向伊朗外长扎里夫发出签证，让他本周到纽约出席联合国会议。伊朗总统鲁哈尼则表示，美国如果撤销对伊朗制裁并重返核协议，伊朗愿意谈判。

消息人士称，美国国务卿蓬佩奥决定批准扎里夫的赴美签证。扎里夫是伊朗的高级外交官员，也是伊核谈判代表，如果蓬佩奥不批准向扎里夫发签证，或将被视为美国进一步孤立伊朗的信号。

美国总统特朗普单方面退出伊朗核协议后，再次对伊朗进行制裁，包括禁止伊朗的石油出口。美伊紧张关系在过去数月恶化。

另外，伊朗总统鲁哈尼14日发表电视讲话称，如果美国撤销对伊朗制裁，并重返伊朗核协议，伊朗就准备和美国会谈。

此前，美国政府表示，可以同伊朗谈判新的核协议和安全问题，但伊朗曾开出会谈条件，要求容许伊朗的石油出口量恢复到美国退出核协议前的水平。美国总统特朗普日前表示，即将加大对伊朗的制裁。

法英德吁美伊避免紧张升级

法国、英国、德国14日呼吁，应停止伊朗核问题危险升级，缓和紧张，重开谈判。

德国、法国和英国三国元首和政府首脑发表联合声明称，对于美国制裁压力以及伊朗决定不履行协议关键的部分条款可能导致伊朗核问题全面协议流产表示担忧。

三国对波斯湾发生的油船袭击事件，对地区安全局势日趋严峻十分担忧。“我们认为现在是以负责任的姿态行动起来，寻求制止紧张升级并开始重新对话的时候”。

伊朗7月8日宣布，伊朗的浓缩铀丰度已经突破了伊核协议规定的3.67%，而将浓缩铀丰度提高至20%以及增加离心机数量，都是伊朗下一步减少履行伊核协议义务的选项。伊朗当局认为，既然美国单方面放弃伊核协议，伊朗也完全可以不执行这一条约。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)