美国多城抗议搜捕无证移民 多地市长也表示不予配合

“美国人民与移民在一起！”在美国移民和海关执法局(ICE)确定将在全国范围内展开对无证移民搜捕后，全美多地13日爆发大规模示威游行，反对特朗普政府抓捕无证移民。

据美国沃克斯(Vox)新闻网站13日报道，ICE定于周日(14日)行动，目标是在全美10个城市羁押2000名收到递解令的无证移民。除各地民众纷纷走上街头反对特朗普政府的这一行动外，多个地方政府的市长也明确表示，当地的警力资源不会配合联邦机构的行动。

在科罗拉多州的丹佛市，约2000名示威者聚集在当地的ICE附近抗议，示威者海曼对当地媒体《丹佛邮报》表示：“我们认为所有人都有权保持尊严，而移民并未获得应有的尊严。”在伊利诺伊州的芝加哥市，副州长斯特拉顿和一些美国国会众议员也加入到抗议者的行列，他们称，“现在到了大声告诉这位种族主义总统不要再构陷身处悲惨境地的人们的时候了”。

在亚利桑那州的菲尼克斯市，示威者阻断街头交通，要求释放被拘禁的移民儿童。宾夕法尼亚州费城的示威者甚至高呼“关闭移民和海关执法局”的口号。洛杉矶和纽约等城市也爆发类似抗议，与此次搜捕行动不相关的人也纷纷走上街头，甚至还有周边其他城市的人赶到这些大城市来声援。

丹佛市长汉考克对媒体表示，他已要求当地执法人员不得协助联邦机构的行动，同时下令社会服务人员照顾因父母被捕导致无人照顾的儿童。汉考克说：“我们不会让孩子们被抓进牢笼，也不允许他们被置于不人道的境地，因为我们的职责就是尽可能为家庭提供帮助。”亚特兰大市长波特姆斯也公开宣称：“亚特兰大市的拘留所不对ICE开放，因为我们不想成为拆散家人的从犯。”旧金山市长布里德更是直言：“要是你们想抓他们，得先过我这一关。”芝加哥市长莱特富特、纽约市长德布拉西奥等也发表类似言论，表达对移民的支持。

尽管当地政府和民众都明确表示拒绝与ICE配合，但已经取消过一次的搜捕这一次是势在必行。原来，特朗普要求6月就实施抓捕无证移民的行动，但后来同意给国会一些时间以便修订移民法。当时特朗普威胁称，若是国会在两个星期后还无法推进移民法修订，他就启动抓捕行动，如今截止时间已过。美国公民及移民服务局代理局长库奇内利10日对记者保证，这次搜捕“一定会进行”。但库奇内利14日又对搜捕一事讳莫如深，拒绝说明行动是否已经开始。纽约市长德布拉西奥13日在推特上发文称，纽约市当天至少有2个移民社区已经有ICE工作人员开始搜捕行动。

然而，此次搜捕行动的有效性却受到广泛质疑。美国《国会山报》13日报道称，民调显示，不论民主党人、共和党人还是独立人士，都认为移民是美国人民的好朋友，那些移民拘留中心违背人道主义的恶劣生存条件和此次搜捕行动均与美国人民的希望大相径庭。除此之外，这些移民政策在实现其遏制移民的既定目标方面完全无效。特朗普政府上台后承诺阻止所有无证移民，但30个月后，南部边境的移民数量达到10多年来的最高水平。大量证据表明，中美洲移民的加速增长是政府威胁关闭边境的直接结果。

美国南加州大学公共政策教授罗伯特·苏罗对《洛杉矶时报》表示，目前美国约有100万没有身份的移民收到递解令，这意味着本次ICE突击抓捕的2000人其实只占实际“黑移民”的千分之二。苏罗直言，特朗普政府是想用恐吓的方式来达到移民管控目的，是在针对移民搞心理战。他说：“此举会造成巨大的恐慌和忧惧，但并未实现管控，与真正的执法更是风马牛不相及。”

在各地抗议浪潮中，还涌现出一起暴力事件。据美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间13日凌晨，一名携带来福枪的男子在华盛顿州一处移民拘留所跟警方发生对峙，并向警方投掷燃烧装置，结果该男子被警方开枪击中。报道称该男子中了致命枪伤，但最终结果目前还无法知晓。（温燕 汪品植）

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