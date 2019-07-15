美国和印度贸易对话无果而终 双方同意继续磋商

美国和印度谈判代表12日在印度首都新德里会面，恢复两国贸易对话。了解进展的印度官员披露，当天对话没有能够就解决双方贸易摩擦取得重大进展。

路透社报道，双方将许多涉及农产品、电子商务、钢铝产品的棘手问题推迟到下次贸易对话再议。印度商务和工业部长皮尤什·戈亚尔8月将前往美国首都华盛顿，会晤美国贸易代表罗伯特·莱特希泽。具体日期尚未确定。

一名参与对话的印度高级官员说当天对话持续3个多小时，“没有突破”，但他没有详细说明。

另外两名印度官员说，12日对话更多地是关于了解彼此在争议问题上的立场，希望一些问题能够在戈亚尔下月访问美国时得到解决。

印度政府12日晚发布简短声明，说两国同意继续磋商，“解决双边贸易关切”。

美国总统唐纳德·特朗普和印度总理纳伦德拉·莫迪6月在日本大阪举行的二十国集团领导人会议期间举行会晤，同意寻求深化两国关系。特朗普当时说，将会与印度达成“非常大的贸易协议”，但没有设定时间表。他本周在社交媒体“推特”发帖，说印度对美国产品征收的高关税“不可接受”。

印度官员说，美方12日在贸易对话中要求印方取消对杏仁等美国农产品的关税，印方则要求美国恢复印度的普遍优惠制待遇。

美国今年6月初以“印度未能确保向美国提供公平、合理的市场准入条件”为由，取消给予印度的普惠制待遇。印度6月16日起对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国输印商品加征关税。

就双方有争议的印度电子商务领域外国投资规定，印方没有作出修改承诺。

根据印度今年2月生效的一项电子商务新措施，印度禁止关联电子商务平台的实体在这类平台销售商品，意味着获得美国沃尔玛和亚马逊公司投资的印度最大电商企业弗利普卡特无法销售关联沃尔玛和亚马逊的商品。新规迫使沃尔玛和亚马逊调整在印业务战略。

路透社报道，沃尔玛今年1月私下告诉美国政府，印度的新规定堪称“倒退”，可能损害两国贸易关系。

另外，当前让印度决策者担忧的一点是，特朗普政府可能推动与印方达成一项自由贸易协定。这可能削弱印度的竞争力，导致大量进口并损害莫迪的“印度制造”计划。

印度官员披露，印度外交部长苏杰生（又译苏布拉马尼亚姆·贾伊尚卡尔）在最近一次会议上告诉贸易部官员，“特朗普显然在准备一场更大的游戏，一个更大的开局”。（王雪梅）（新华社专特稿）

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