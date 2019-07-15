S-400落地土耳其 俄土军事合作急剧升温震惊北约

搭载俄向土耳其提供的S-400防空导弹系统组件的第6架俄运输机14日抵达土国机场。土耳其国防部当天宣布，“交付S-400导弹系统继续进行中，14日还将有第7架飞机降落”。俄土军事合作急剧升温，令土耳其的北约盟友感到震惊。美众院发表两党联合声明称：“北约盟友选择站在俄罗斯和普京一边，而不是与美国建立更紧密的合作，这很难理解。”《洛杉矶时报》14日称，购买S-400的决定可能标志着“安卡拉和华盛顿之间近70年军事合作的结束”。“购买与北约系统不兼容的俄罗斯导弹，安卡拉无疑把北约的凝聚力置于危险状态”，法国广播电台14日刊文称，“北约还是俄罗斯，土耳其必须作出选择”。

从本月12日起，土耳其订购的俄罗斯S-400地对空导弹防御系统陆续到货，土耳其国防部长在国防部网站展示了一张正在卸货的照片。俄罗斯《观点报》14日称，为尽快向土耳其提供这一系统，俄利用安-124重型运输机运输，而不是通过海上运输。

这个消息在土耳其的北约盟友中引起轩然大波。土耳其1952年加入北约，以兵员计算，是北约第二大战力。“土耳其1952年以来一直是北约的砥柱，2017年签约这笔军火合同时就在盟邦播撒了混乱”，法国《世界报》13日发表题为《面对地缘战略选择的土耳其》的社评。文章称，在土耳其爆发未遂政变3年之后，俄罗斯“送货上门”，假如把这件事做到底，对北约的挑战将是空前的，普京利用这一空防系统以及土耳其问题“在北约内部的缝隙中钉入了一颗钉子”。

“北约成员国买了俄罗斯设计专门用于击落美国战机的导弹，这肯定没有好结果”，美国有线电视新闻网(CNN)14日称，两年前，土耳其宣布将采购俄S-400系统，因为美国一再拖延出售类似反导系统。不过，这笔价值20亿美元的交易，其后果远非土耳其花些钱的问题。安卡拉此举让数十年的土美战略关系、甚至土耳其作为北约成员国的信誉遭到质疑。美国代理国防部长埃斯珀12日说，华盛顿认为土耳其不能同时拥有F-35和俄罗斯导弹系统的立场没有改变。土政府随后发表声明称，美国代表团将于本周访问土耳其，继续讨论这个问题。

卡塔尔半岛电视台13日称，美国反对土耳其购买S-400导弹防御系统的主要原因是，土耳其可能拥有美国F-35隐形战机，配备这些导弹可能让俄罗斯获得F-35的技术，然后找出它们的弱点，将有助于俄方发展雷达定位战斗机的能力。北约也担忧S-400协议将影响土耳其与其他北约成员国的合作能力。英国广播公司(BBC)14日称，北约成员国从俄罗斯购买高精尖的S-400反导系统，这几乎是史无前例的事情。土耳其向北约的敌人采购最重要的防御性武器系统，这是向北约方面发出什么信号？

据美国彭博社14日报道，特朗普政府正在制定制裁措施，惩罚土耳其接受俄罗斯S-400防空系统。制裁方案已经在美国国家安全委员会讨论数日。特朗普可能会从12项制裁措施中选出5项，在7月15日土耳其政变纪念日后再宣布制裁，避免让人产生联想认为美国跟3年前致力于推翻埃尔多安统治的军事政变有关。（张梦旭 任重 柳玉鹏）

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