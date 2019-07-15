叙利亚局势好转 黎巴嫩真主党撤走部分武装人员

黎巴嫩真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉12日说，鉴于叙利亚局势好转，真主党从叙利亚境内撤走部分武装人员。不过，他强调，真主党武装人员没有全部撤离叙利亚。

叙利亚2011年爆发内战，黎巴嫩真主党派遣武装人员进入叙利亚，支持叙总统巴沙尔·阿萨德。

纳斯鲁拉12日接受旗下灯塔电视台采访时说，随着叙政府军夺回大量失地，真主党“根据当前局势，减少驻叙武装人员数量”。按照他的说法，现在已经“没有必要”保持原先驻扎的武装人员数量。

他说，真主党武装人员仍然部署在叙利亚全国各地，“我们没有从哪个地区完全撤走人”。

黎巴嫩真主党20世纪80年代创建，获得伊朗支持。美国政府自1997年起把真主党列为恐怖组织，多次施加制裁。

美国政府本月9日把黎巴嫩两名议员和一名安全部门官员列入制裁名单，理由是他们身为真主党高级成员，参与多项支持真主党的活动。这是美方首次制裁黎巴嫩议员。

一些政治分析师认为，黎巴嫩真主党在去年5月议会选举和今年1月新内阁组建中影响力上升，触发美方担忧。

在灯塔电视台12日播出的一则专访中，纳斯鲁拉披露，美国方面正寻求经由中间人“牵线”与真主党对话。美国方面暂时没有回应纳斯鲁拉的说法。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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