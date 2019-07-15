纽约在“纽约大停电”周年日大停电 非人为破坏

美国纽约市13日晚大面积停电，波及超过7万用户。

停电当天，恰逢1977年纽约大停电42周年。纽约市长说，停电缘由不是人为破坏。

当地时间将近19时，纽约曼哈顿地区陆续停电，波及30个街区，包括一些知名地段，如纽约时报广场和百老汇。

大约22时开始，供电陆续恢复；午夜前，市长比尔·德布拉西奥宣布，供电完全恢复。提供纽约电力服务的纽约爱迪生联合公司说，7.3万居民和商户受影响。

交通信号灯熄灭，致使车辆拥堵，一些民众自发疏导交通；部分地铁线路停运，一些乘客困在车厢里；消防部门接到大量求助电话，由许多困在电梯里的民众打来。

不少人在社交媒体上传照片和视频，显示街道、地铁和建筑笼罩在黑暗中。在纽约时报广场，大多数电子屏幕黑屏。

居民杰夫·奥马利从中央公园附近一个地铁站走出。“我们被困（在车厢里）大约75分钟，”他告诉路透社记者，“漆黑一片。大家不得不用手机闪光灯照明，找出口。”

时值周末，许多人前往百老汇看戏，但停电迫使多数演出取消。为了不让观众失望，一些演员在街边临时演出。美联社报道，美国知名歌星珍妮弗·洛佩兹当晚正在麦迪逊广场花园体育馆开演唱会，同样因停电而中止。

纽约州州长安德鲁·科莫下令州政府机构调查这一事件。科莫说，虽然没有收到人员因停电受伤的报告，“发生停电完全不可容忍”。

“这座城市不能发生这样大规模的停电，”科莫说，“这太危险。”

市长德布拉西奥告诉有线电视新闻网，他与警方和反恐部门主管谈过，初步判断停电缘于技术问题。

美联社援引纽约市消防局的消息报道，一个变压器着火，导致这场大停电。

1977年的同一天，纽约发生规模更大、时间更长的停电，几乎波及全市，持续25小时。那次停电期间，发生暴力和抢劫商铺事件，造成大约3000万美元损失。

州长科莫调派大约100名州警和一些国民警卫队员到纽约市，帮助维护交通秩序。

戴夫·坎贝尔夫妇从外地到纽约玩。他们告诉路透社记者，家人担心停电期间发生暴力事件，发短信询问他们是否安全。

在街头摆摊的卡伦·亚诺夫斯基受了损失。她告诉美联社记者，停电时，她刚收摊，带着一些货物，走向两个街区外的停车库，准备开车回来取剩下的东西。然而，停电引发堵车，她无法开车。她步行赶回来，发现桌子、椅子和货架都不见了。

“我只有一个人，没法一次带走全部东西，所以他们偷了我的东西，”亚诺夫斯基说，但不知道谁拿走了她的东西。

她说，损失的物品值大约400美元。而且，“我明天还要出摊，我现在不知道该怎么办”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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