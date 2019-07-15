卡塔尔最大海军基地落成

新华社多哈7月14日电（记者杨元勇）卡塔尔内政部14日发表声明说，卡塔尔最大海军基地宰阿因海军基地当天落成并正式启用。
声明说，这个新建海军基地位于卡塔尔东海岸中部，距首都多哈约30公里。基地占地63.98万平方米，包括一个6米深的军港，配备有侦察机、电子识别系统、快艇以及其他技术保障系统等。
声明说，该基地将承担维护水域安全、阻止非法移民、打击走私和海上犯罪、实施紧急救助以及保护海上工业设施，尤其是石油和天然气设施安全等任务。
卡塔尔首相兼内政大臣阿卜杜拉主持当天的基地启用仪式。他表示，该基地的启用是卡塔尔加强安全战略的重要标志，具有里程碑意义。
有资料显示，卡塔尔的总兵力约为1.2万人，其中海军部队人数约为1800人。
美国中央司令部海军司令、美海军第五舰队司令詹姆斯·马洛伊出席基地启用仪式。据报道，卡塔尔境内的乌代德空军基地是美国在中东的主要空军基地，也是美国中央司令部的前沿指挥中心，有约1万名美军和约100架美军机部署于此。
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