瑞典北部一小型飞机坠毁9人死亡

新华社斯德哥尔摩7月14日电（记者和苗）一架小型飞机14日在瑞典北部坠毁，机上9人全部遇难。

当地救援机构发布消息说，一架载有9人的小型飞机14日下午在瑞典北部城市于默奥附近坠毁，机上人员无人生还。

据瑞典电视台报道，这架飞机起飞后不久坠毁在于默奥机场附近的一座岛屿上，机上人员主要是跳伞爱好者。一架救援直升机和一艘救援船已前往事故现场。

瑞典首相勒文当天发表声明，向遇难者致以哀悼，对其家属表示慰问。勒文表示，瑞典政府将与有关机构合作，对事故原因展开调查。

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