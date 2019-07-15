也门政府军打死13名胡塞武装人员

新华社科威特城7月14日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门国防部14日说，政府军当天在也门南部达利阿省与胡塞武装发生交火，打死大约13名胡塞武装人员。

根据也门国防部发表的声明，胡塞武装当天向驻扎在达利阿省西部加泰拜地区的政府军发动袭击，企图向政府军驻地渗透，政府军成功击退胡塞武装的进攻并挫败其渗透行动。政府军在交火过程中打死大约13名胡塞武装人员，其中包括一名战地指挥官。

声明说，被政府军击退后，残余胡塞武装人员被迫逃往邻近的伊卜省。声明未提及政府军伤亡情况。

一段时间以来，胡塞武装在达利阿省发动大规模袭击。据报道，达利阿省北部部分山区被胡塞武装占领，政府军则控制该地区的部分村庄。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)