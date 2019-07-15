美核电企业所需铀燃料严重依赖进口 特朗普“很淡定”

美国商务部近期一项调查认定，美国核电企业所需铀燃料严重依赖进口，这种状况可能威胁美国国家安全。不过，美国总统唐纳德·特朗普持不同看法，12日拒绝为提升国产铀比例而设置生产配额。

【总统不同意】

特朗普12日晚在一份书面备忘录里说，他不同意商务部的那项调查结论，但承认调查结论确实“引起重要关切”。因此，特朗普下令多个联邦政府部门组建一个工作组，作一项更详尽的评估，为期90天，以便为后续决策提供依据。

按照特朗普的说法，“就目前而言，有必要对整条核燃料供应链的国家安全影响作一项更全面评估”。

美国能源信息局发布的数据显示，美国核电企业2017年所用铀燃料中，只有7%来自国产，其余多数是从加拿大、澳大利亚和俄罗斯进口。

美国多家铀矿企业和20多个西部州的议员正在积极游说，希望提升美国核电企业采购国产铀的比例。按照不少说客的说法，美国核电企业严重依赖俄罗斯、哈萨克斯坦等“敌对国家”提供铀燃料，这种状况必须改变。

不过，这些铀矿企业和西部州议员的说法遭到美国核电企业驳斥。路透社援引美国核电企业给出的数据报道，美国核电企业2017年所用铀燃料主要来自美国国产和从加拿大、澳大利亚这两个“友好国家”进口，加起来份额占将近60%。

【不算新鲜事？】

特朗普12日表示暂时不会发布相关配额措施，而是会等待全面评估结果再作决策。“如果有必要”，工作组将在完成评估后就提升国产铀比例提供建议。

杜克能源公司、恩特吉电力集团等美国核电企业叫苦说，如果联邦政府为提升国产铀比例而出台生产配额措施，这些核电企业将不得不减少铀进口比例、改用国产铀，而这意味着生产成本激增。

知情人士披露，2013年，俄罗斯便已累计向美国提供数百吨原本用于核弹头的浓缩铀，支撑起美国核能“半壁江山”，这算不上什么新鲜事。

按照美俄1993年达成的一项核不扩散协议，美国购买这些浓缩铀，用于发电。

美国分管武器控制和国际安全事务的时任副国务卿罗丝·戈特莫勒2013年10月在一次联合国会议提及这项“化核弹为核电”的协议，介绍说俄罗斯15年来把大约500吨武器级浓缩铀加工成发电用核燃料，供应美国核电企业。这些浓缩铀来自大约2万枚被拆解的核弹头。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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