日韩未能就解决贸易摩擦取得进展 双方争吵激烈

日本和韩国政府代表12日在日本首都东京举行工作级对话，没有就解决双方贸易摩擦取得进展。这还不算，双方13日谈及前一天的对话，对会议性质、韩方代表是否要求日方撤销出口管制等各执一词，争吵越发激烈。

争吵原因之一是，韩方声称12日向日方提出撤销管制的要求，日方否认韩方提出过这一要求。

韩国产业通商资源部一名官员13日说，韩方“在昨天的会议上清楚地要求日方撤销贸易限制，就这一点不应该与日方有误会”。另外，一名韩方代表13日离开东京回国前告诉媒体记者，韩方在会议中对日方做法表示遗憾，要求日方撤销管制。

然而，日本经济产业省官员岩松润在记者会上说，“我们审视了会议记录”，韩方不曾向日方提出“要求撤销（管制）的明确意见”，而只是要求日方解释出口管制的原因。

日本政府本月1日宣布，将对出口韩国的半导体工业材料加强审查和管控并将韩国排除在贸易“白色清单”以外。12日会议是双方首次就此直接接触，日韩各派出两名代表。

争吵原因之二是，12日会议的“性质”究竟是日韩互相磋商，还是日方向韩方作出解释。

按照岩松润的说法，“会议的性质不是磋商，而是日方收到韩国政府要求后作出解释的一个场合”。至于韩方官员描述会议是“磋商”，日方对这一说法“想予以纠正”。

日方声称向韩方作出全面解释，并且在实施管制前通知过韩方，而这两个说法均遭韩方否认。韩方质疑日方出口管制措施，要求日方拿出令人信服的证据或理由。

争吵原因之三是，双方就韩国是否提议再次举行磋商说法不一。

按照日方的说法，韩国方面没有提议再次举行磋商。韩方却坚称，已经“多次提议”在7月24日以前举行新一轮对话，只是日方没有明确表示是否会接受提议。

路透社报道，12日会议在一间小会议室里举行，双方没有打招呼，日方代表在韩方代表入场时既没有站立也没有鞠躬。日本方面后来解释，双方代表会议前见过面，打过招呼。

韩国媒体报道，韩方代表受到冷遇，会议在一个像“车库”的房间里举行。会议气氛“十分紧张”，双方代表互不对视，开场时没有握手问好。

日本方面宣布实施出口管制后，韩方多次呼吁日方撤销出口管制并指责日方报复韩国法院判处日企赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工。日方否认“报复”，拒绝撤销管制。

韩国法院去年以来相继作出裁决，要求3家日本企业就二战期间强征韩国劳工分别作出赔偿。日本政府坚持认定，依据两国1965年签订的《日韩请求权协定》，这类索赔问题“已经解决”。（王雪梅）（新华社专特稿）

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