法国要组建太空司令部 空军将发展成“空天军”

法国总统埃玛纽埃尔·马克龙13日宣布，法国今年组建太空司令部，今后空军将发展成“空天军”。

14日法国国庆日前夕，马克龙在国防部发表讲话，宣布“为确保我们太空实力的建设和发展”，9月将在空军内部组建太空司令部，且空军“将在适当的时候转变为航空和太空部队”。

法军总参谋长弗朗索瓦·勒库安特12日告诉法国《世界报》，法国有“强烈的政治意愿”，在太空和网络空间领域“保持领先”。

按照他的说法，法国继续反对太空军事化，但将“自卫”。

马克龙说，他先前批准国防部制定新的太空和军事战略，太空和网络空间是“新的对抗领域”，法国将“增强对太空形势的认知，更好地保护我们的卫星，包括以主动手段（保护）”。

法国议会去年批准2019年至2025年军事规划法案。依据法案，法国打算在这一时期为太空防务投入36亿欧元，包括更新观测卫星和通信卫星、改进太空监视雷达系统、发射电子侦察卫星。

今年2月，美国总统唐纳德·特朗普下令美军组建太空军。这项计划有待美国国会审议。

美国和法国同属北大西洋公约组织。特朗普主张“美国优先”，一度提出“北约过时”论，认定美方在北约承担过重义务并遭盟友“占便宜”，要求其他北约国家增加军费。

特朗普的观点和政策让欧洲盟友忧虑。马克龙去年在法国驻外使节会议上说，不能只依赖美国保障欧洲安全，欧洲国家应承担责任，保卫国家安全和主权。

法国国防部长弗洛朗丝·帕利6月在巴黎航空展宣布，法国将研制新一代军用卫星。法新社援引帕利的话报道，法国需要借助太空防务能力“独立、果断作出判断、决定和发起行动”。

北约同月首次出台“太空政策”。按照北约秘书长廷斯·斯托尔滕贝格的说法，这一政策不寻求太空军事化，北约将成为成员国“分享信息，增加协作”的平台。

只是，路透社同月以多名高级外交官为消息源报道，北约打算在今年12月峰会期间把太空列为陆、海、空和计算机网络以外的新“战场”。

那些外交官说，北约现在不准备打太空战，但把太空列为战场，可以开始讨论北约是否最终可以用太空武器拦截导弹、打击敌方防空系统或卫星。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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