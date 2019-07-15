俄军多架运输机向土耳其空运S-400防空导弹系统

新华社莫斯科7月14日电（记者栾海）俄罗斯国防部14日发布新闻公报说，俄军正派遣多架运输机向土耳其空运土方购买的S-400防空导弹系统。

公报说，S-400导弹系统可在激烈电子对抗条件下摧毁多种新式、先进空战武器。“依据俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安达成的协议，俄军方正用运输机向土方连续、按时运送S-400新型防空导弹系统的配套器材”。

俄罗斯媒体报道，自本月12日起，俄方已连续3天向土耳其运送上述导弹系统的配套器材。俄方先后派出7架运输机，将S-400导弹系统的牵引、运输和装弹等配套器材运抵土耳其穆尔特德空军基地。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方定位及追踪美国及盟国的F-35战机。土方坚持履行与俄方合同，认为购买S-400防空导弹系统是土耳其国家主权范围内事务，其他国家无权干涉。

S-400导弹系统于2007年配备俄军并开始量产。其雷达可发现远至600公里的目标，可360度攻击周遭目标。与S-300导弹系统相比，S-400的主要特点是其导弹头部配有主动寻的制导装置，射程更远。

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