和时代的脉搏同跳动（跨越太平洋的记忆（1））

今年3月，梅丽霞在美国杜克大学图书馆讲课。

美国杜克大学校园一景。

梅丽霞摄

今年是中华人民共和国成立70周年，也是中美两国建交40周年。中国驻美使（领）馆与人民日报（海外版）联合开展“跨越太平洋的记忆”征文活动。今日本版推出第一期。

1979年1月1日， 中美两国正式建交，开启了20世纪伟大的时代变革之序幕。也就在这一年，我出生在大别山余脉——湖北省武汉市新洲区的一个小山村里，在改革开放的春风里茁壮成长。

不经意间，我的个人命运就和祖国的时代脉搏以及中美之间的关系发展，紧密联系在了一起。幸运的是，在2007年至2008年和2018年至2019年期间，我两次受到国家留学基金委资助，赴美国公派留学，对美国10年前后的变化耳闻目睹，对祖国的快速发展深有感触。

初次赴美： 了解美国教育体系

2005年，我十分幸运地考入北京大学城市与环境学院攻读博士研究生，师从中国知名经济地理学家——王缉慈教授，对我国产业集群在全球化背景下的转型升级问题展开长期观察和研究。

2007年秋季，在国家留学基金委相关项目资助下，我作为联合培养博士生，在美国加州大学洛杉矶分校学习1年，中途因为研究工作的需要转入美国杜克大学。这是我第一次赴美留学，留学目的地分别位于美西和美东两个地方——加州洛杉矶和北卡罗来纳州德罕，前者是美国经济发达的大都市，后者是人口稀疏的田园风格。

记得在加州大学洛杉矶分校留学期间，有一天，合作导师斯科特（Scott）教授邀请我和另一位意大利留学生一起到他家里吃饭，觥筹交错之间，教授问我们：“你们对美国的印象如何啊？” 我当时的回答是：“加州虽然阳光灿烂，但是洛杉矶的基础设施落后，尤其是地铁、公交和城市道路系统，不仅老旧，而且运行效率较低。”斯科特教授经常前往中国讲学交流，对中国的城市化进程相当熟稔。他对我的观察表示赞同，点头说：“你说到点子上了，加州的基础设施建设的确陈旧，没法跟北京和上海比。”

2008年春，我从繁华热闹的加州搬到安静空旷的北卡罗来纳州。在北卡罗来纳州，森林密布、道路交织、没有地铁、公交很少。如果没有汽车，出行相当不便。可是10年前，公派留美的联合培养博士生每个月的奖学金是1050美元，扣掉租房费用和伙食费，所剩无几，哪里买得起汽车呢？幸运的是，后来我买到了一辆二手的自行车，花了28美元，从此每天早晚骑着自行车穿梭于杜克大学校园。那一年的生活非常简单，学习忙碌充实，除了学校办公室和公寓之间两点一线的生活，我没有出过北卡罗来纳州，也没有出过德罕市，生活半径只有自行车可达的5公里范围之内。 那一年，我交了很多朋友，除了美国学生和中国学生，还认识了很多来自意大利、韩国、日本、智利、委内瑞拉、哥伦比亚等国家的留学生，大家经常交换读书心得和对国际问题的看法，极大地开阔了我的学术视野。

2008年，北京奥运会成功举办。作为海外游子，我感到骄傲不已，记得北京奥运会开幕式举办后的第二天，我到所工作的研究中心后，很多外国同事来向我表示祝贺，表达对北京奥运会的赞叹和祝福。

10年过去了，如今回忆起当年的一幕幕场景，好像就发生在昨天一样。第一次的赴美留学经历，让我对美国的公立大学加州大学洛杉矶分校和私立大学杜克大学这样的世界一流大学的教育体系以及美国的政治经济和社会文化，有了初步了解。

再度留美：

感受10年变化

2018年秋，我再次获得了国家留学基金委青年骨干教师出国研修项目资助，第二次赴美访问学习。这一次的目的地仍然是杜克大学。同样的空间，不同的时间，使我得以有机会再次近距离观察美国的经济、社会和文化，并就10年前后的中美关系做一个简要的、基于个人体验的纵向对比。

杜克大学还是那个杜克大学，几乎没有什么变化，校园景观无非是新添了几栋装有落地玻璃的大楼，合作导师的耳鬓新添了几缕白发。但是，10年后的留学体验却大不相同。首先，杜克大学的留学生来源发生了较大变化。校园里的中国面孔随处可见，比10年前增加了一倍都不止。留学生来源的变化，从一个侧面反映了这10年来世界各国经济增长格局的变化。

其次，国家公派的资助力度大幅提升。从今年1月1日开始，国家留学基金委大幅提升公派留学人员的奖学金水平，我们所在的北卡罗来纳州已经提高到了每月1900美元，相比于10年前的1050美元近乎翻倍，这使我们在美国能过上相对体面的留学生活，不至于太过拮据。

第三，交通出行方式变化较大。因为10年前就到过杜克大学，对北卡罗来纳州的交通出行状况有所了解，所以第二次到杜克大学访问学习的时候，在到达北卡罗来纳州1周之内，我就通过了本地驾照考试，买了一辆二手车。我的出行半径，终于突破5公里，有机会在周末和节假日开车前往美国东部的知名高校进行参观访问，更加深入地了解美国的经济和社会。

今年3月，我应邀在杜克大学图书馆为研究生们用英文讲了一堂课，主题是“中国经济展望：一个经济地理学的视角”。我从经济地理学的专业视角出发，对中国经济增长的历史路径和现状格局作出分析；我也与在座学生客观分享了我们研究团队对于人口老龄化、环境污染和贸易战等问题对中国发展前景的挑战的立场和观点，获得了在场学生的高度参与和一致赞许，许多国际学生课后纷纷发邮件给我，希望获得我的讲义，我也慷慨与之。

10年前后，我们的留学经历伴随着中美关系的变迁，映射着祖国的日益富强，而世界政治经济格局也变得越来越复杂。一个人的留学经历，这点印记微不足道。但是对于祖国而言，这些时代的印记铭刻着中国人的奋斗不懈和自强不息。此时此刻，我深深地为祖国感到骄傲和自豪！

（寄自美国）

作者简介：梅丽霞，中南财经政法大学副教授、硕士研究生导师。美国杜克大学访问学者（2007-2008；2018-2019）。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)