7月13日，为期两天的亚洲基础设施投资银行（亚投行）理事会第四届年会在卢森堡闭幕。这是亚投行首次在亚洲以外地区举办理事会年会，凸显了亚投行的全球化特色，进一步强化亚欧合作与互联互通，为世界经济可持续发展注入强劲动力，为多边开发体系增添新活力。

“应对全球性挑战必须依靠交流合作”

当地时间12日上午10时，亚投行理事会第四届年会开幕式在卢森堡音乐厅举行。卢森堡大公亨利、首相贝泰尔、财政大臣皮埃尔·格拉梅尼亚和亚投行行长金立群出席开幕式并致辞。中国财政部长刘昆作为亚投行中国理事率团出席本次理事会年会。亚投行各成员理事和代表，以及有关国际组织、学术机构、民间团体代表共计2200余人出席会议。

“亚投行虽然诞生在亚洲，但它的成立和成长离不开所有创始成员的智慧和付出。”金立群在致辞中表示，欧洲股东为创建这个新的多边开发银行作出了巨大的贡献。在亚投行的创始成员中，欧洲国家有18个，在数量上仅次于亚洲国家。因此，亚投行具有鲜明的全球化特色。

“卢森堡是亚投行的创始成员，也是欧洲第一个加入亚投行的国家。在亚投行筹建和发展过程中，卢森堡发挥了非常重要的作用。”金立群表示。

“我们感到非常荣幸，能够在欧洲首次主办亚投行理事会年会。”卢森堡首相贝泰尔在致辞中表示，卢森堡不仅是首个加入亚投行的欧洲国家，还与中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录，因为“我们相信应对全球性挑战必须依靠交流合作”。

卢森堡财政大臣格拉梅尼亚在接受本报记者采访时表示，“我们想向世人表明，卢森堡当初做出成为亚投行创始成员的选择是正确的，我们也希望更多国家加入到这个多边开发机构中来。”

“非常高兴能够成为亚投行的新成员”

本次理事会大会批准吸收贝宁、吉布提、卢旺达为亚投行新成员，亚投行成员数达到100个。这是亚投行第九次扩容，成员不仅有众多发展中国家，也有英国、法国、德国、加拿大等发达国家。

“亚投行是一个伟大的银行，我们非常高兴能够成为亚投行的新成员。与大多数非洲国家一样，卢旺达非常期待通过亚投行这一宽广的金融平台，带动基础设施建设和贸易、投资增长。”卢旺达财政与经济计划部部长于齐耶尔·恩达吉吉马纳在会议现场接受记者采访时表示。

据非洲开发银行提供的数据显示，非洲国家每年需要在基础设施方面投入1300亿至1700亿美元，但资金缺口高达680亿至1080亿美元。“本次新加入亚投行的3个成员均来自非洲，亚投行可以有效帮助这些国家解决资金缺口，为经济发展插上翅膀。”参加年会的欧盟亚洲事务研究所首席执行官阿克塞尔·戈瑟尔斯对本报记者说，“加入亚投行深具远见，从中能看到发展的机遇。”

亚投行发布的最新数据显示，亚投行成员占全球人口的78%，占全球GDP的63%。截至目前，亚投行已批准18个成员的46个贷款项目，贷款总额85亿美元。亚投行运营初期的项目已经惠及许多国家，如印尼的贫民窟改造项目、土耳其连接阿塞拜疆和南欧的天然气管道项目和埃及的太阳能项目等。去年12月20日，第七十三届联大全会协商一致通过决议，给予亚投行联合国大会永久观察员地位。

“在短短3年半的时间内，我们的成员从57个增加到今天的100个，数量几乎翻了一番，这是国际社会为亚投行投下的信任票。”金立群对本报记者说，亚投行不断扩员，表明它在促进基础设施建设方面的努力、对全球经济治理体系的贡献以及所倡导的多边主义和开放包容理念，获得了国际社会充分认可。

“为多边开发体系增添了新活力”

本届年会的主题是“合作与互联互通”，重点探讨地区和国家间加强互联互通所能带来的可观的经济和社会效益。在为期两天的会议上，与会代表围绕数字互联互通、跨境基础设施投资、亚欧互联互通合作、应对气候变化、基础设施可持续发展等议题深入交流。其间还专门举办“亚洲基础设施论坛”，为更多欧洲企业参与合作牵线搭桥。

与会人员认为，在全球经济面临诸多不确定性的形势下，多边主义和国际合作显得尤为重要。在欧洲举办亚投行年会是亚欧携手合作的新篇章。

出席会议的中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉对本报记者说，此次年会很多议题都是当下人们最关心的内容，从这些议题设置就可以看出亚投行的全球视野和人文情怀。“3年多来，亚投行在各成员的共同努力下，坚持国际性、规范性和高标准，实现良好运营，为多边开发体系增添了新活力。”

卢森堡大公亨利在开幕式致辞中表示，亚投行在推动全球开放与合作方面发挥了重要作用，历史证明，多边主义和国际合作是实现全球安全与繁荣最为有效的途径。

亚投行理事会第五届年会明年7月将在北京举行，这将是亚投行继2016年6月在北京举办首届理事会年会之后，再次回到北京举办。作为2020年亚投行第五届理事会主席，刘昆在交接仪式上表示，2020年亚投行将迎来成立五周年，由起步阶段进入稳步发展阶段，届时还将入驻北京永久总部大楼。作为亚投行股东国和总部东道国，中国承诺将努力办好下届年会，与其他成员一道，共同描绘亚投行未来美好的发展蓝图。

（本报卢森堡7月14日电）

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