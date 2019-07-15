中克第二次警务联合巡逻正式启动

本报北京7月14日电 （记者张璁）记者从公安部获悉：当地时间7月13日，2019年中克警务联合巡逻启动仪式在克罗地亚首都萨格勒布举行。根据中国公安部与克罗地亚内务部签署的有关合作文件，中国警方派出8名民警与克罗地亚警员一道，分别在萨格勒布、杜布罗夫尼克、扎达尔、普利特维采湖国家公园开展为期一个月的联合巡逻，协助克警方处理与旅克中国游客安全相关的问题。

据了解，这是中克两国警方第二次开展警务联合巡逻。2018年7月，中国公安机关首次派出民警赴克罗地亚开展警务联合巡逻，受到克警方、民众和旅克华人华侨、中国游客的普遍欢迎和广泛赞誉。2019年是“中克文化和旅游年”，为更好服务两国人文旅游合作，经双方协商，中国警方将联巡民警数量从6名增加至8名，联巡地点增加扎达尔市。

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 11 版）

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