申遗成功是保护发展新起点（人民时评）

良渚古城遗址不仅真实、完整地保留了人类文化遗产，更是中华文明多元一体、兼容并蓄、绵延不断等特质的有力见证

守护好文化遗产，就是守护民族的根与魂，容不得一丝懈怠

最近，在阿塞拜疆举行的联合国教科文组织第四十三届世界遗产委员会会议上，随着木槌落定，良渚古城遗址申遗成功。至此，中国世界遗产总数达55处，位居世界第一。申遗成功后，游客可通过预约进入良渚古城遗址公园，一睹中国新石器时代早期区域城市文明。

良渚古城遗址，地处浙江省天目山东麓河网纵横的平原地带。83年前，大量新石器时代的黑陶和石器在这一区域被发现，开启了良渚文化考古进程，也让这座公元前3300年到公元前2300年之间的“中华第一城”逐渐掀开神奇的面纱。11条水坝组成的良渚古城外围水利系统，是世界上最早的拦洪水坝系统；神秘绚烂的礼俗制度、令人赞叹的农业和手工业水平、规模庞大的城市系统，共同描绘出一幅中国史前社会文明的图景。可以说，良渚古城遗址的考古发现，有力驳斥了国际学术界一些人认为“中华文明始于有甲骨文、青铜器的殷商时期”“文明历史不足五千年”的论调，将世人对中华文明史的认识向前推进了一大步。

事实上，良渚古城遗址的独特贡献还在于，它让中华文明的传承发展脉络愈发清晰。大量出土的玉琮、玉璧、玉玦等文物，折射出先民的精神追求，以鸟、蝉、鱼等为原型的玉雕动物佩饰，彰显着古代中国人与自然和谐共处的发展观念；二里头、殷墟等夏商时代遗址中，源自良渚文化的玉琮、玉璧成为中华文明在多元交融中不断演进的实证，印证了中华文明逐渐积累、不曾中断的发展特点。良渚古城遗址不仅真实、完整地保留了人类文化遗产，更是中华文明多元一体、兼容并蓄、绵延不断等特质的有力见证。

正因其深厚历史和独特价值，良渚古城遗址被列入世界遗产名录。作为中华文明史无可辩驳的实物依据和确凿的学术支撑，良渚古城遗址申遗成功，填补了《世界遗产名录》东亚地区新石器时代城市考古遗址的空白，意味着它的突出价值、真实性和完整性在国际上得到了高度肯定。

作为世界共同的遗产、全人类的共同精神财富，良渚古城列入世界遗产名录也对遗产保护提出了更高要求。如何协调研究与展示的关系？如何找到文物保护与开发利用的平衡？如何推动考古和保护相融合？解决好这些问题，才能让遗产保护朝着正确方向前进。值得一提的是，近年来，我国在遗址保护上已经探索出了一些可行路径。比如，河南安阳殷墟对宫殿宗庙、王陵遗址采取地下保护、地上复原标识的方式；再比如甘肃敦煌莫高窟，利用数字技术和多媒体展示手段构建虚拟洞窟。这些成功经验为公众架起通向中华文明的桥梁，为文化遗产注入丰富时代内涵。

推动从遗产大国向遗产保护强国转变，这是我们今天义不容辞的责任。现实来看，在对待文化遗产上，不注重保护、盲目开发的情况仍然存在，有的利用和展示水平不高，没有让遗产文物真正“活起来”。守护好文化遗产，就是守护民族的根与魂，容不得一丝懈怠，唯有保持不畏困难的决心、扎实推进的恒心，才能让历史文物更好地融入生活，让中华文化昂首走向世界。从这个意义上讲，良渚古城申遗成功，也是我国文化遗产保护工作一个新的起点。

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 05 版）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)