西班牙奔牛节活动8天 伤者不断

人民网讯 据法新社报道，西班牙北部班普罗纳市（Pamplona）知名年度圣佛明节（San Fermin）奔牛活动14日结束，最后一天再添3人遭牛角刺伤，使得今年为期8天活动总计8人被牛角顶伤。

今年遭牛角刺伤而住院的参加者当中，有一名美国人是在自拍时颈部遭刺。当地卫生单位表示，14日受伤的3名男性有2名为27岁和30 岁的澳大利亚人，和一名来自马德里的25岁西班牙人。他们是被一头重达半吨、名为“拉波内洛”（Rabonero）的斗牛顶伤，受伤部位包括腋下、手臂和腿。

今年除了8人遭牛角顶伤，另有27人在奔牛过程中因骨折或擦伤而送医。（老任）

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