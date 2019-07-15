讲述亲历故事  见证辉煌历程（风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就）

6月9日，在浙江宁波举行的首届中国—中东欧国家博览会上，中国的5G技术成为展会的一大亮点。图为拉脱维亚的来宾在展厅体验5G仿真机器人，实现人机同步。

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中国将创造出更加广阔的发展前景

（法国）赵国华

今年是新中国成立70周年，中国在经济社会民生等各方面取得的成绩举世瞩目。放眼未来，中国正在大力推动贸易与投资自由化便利化，进一步对外开放，中国将创造出更加广阔的发展前景，以及更加健康开放和可持续的经营环境。这为我们继续扎根中国增添了信心和动力。

在去年施耐德电气供应商大会上，我遇到了中国一家供应商的总经理，他是我的老朋友。得知这家公司已经开始全球化布局，我不仅为他们高兴，也为施耐德电气感到自豪。我们之间的合作已经有20多年，可以说施耐德电气陪伴不少中国公司共同成长、共同发展。

上世纪八九十年代，中国民用终端配电还处于使用保险丝的年代，与欧美发达国家有着较大差距。施耐德电气1987年进入中国后，生产的第一款产品就是微型断路器，它取代了保险丝，大大提高了用电安全。我们把当时代表前沿技术的产品带入中国，中国也给我们打开了一个巨大的市场。随着中国改革开放的不断推进，对输配电的市场需求不断增加。1995年，我们开始扩大在中国投资、搭建本土供应和销售体系等。

为了更好地满足中国本土客户的需求，1999年，我们在上海成立了研发中心，并不断加大投入。现在，中国研发中心不仅具备技术原创能力，还成为公司继法国、美国之后第三大研发中心。

回首公司在中国32年的发展历程，我有两点切身体会：首先是全球化和本地化并举。中国积极参与经济全球化进程，不断对外开放市场。这是吸引我们来华投资合作的基础。要在中国获得长足发展，必须扎根中国、实施本土化战略。我们在中国经历了从销售在中国，到制造在中国，再到研发在中国的跨越式发展。

大到一个国家，小到一个企业，仅靠单打独斗是无法实现可持续发展的。中国的国际影响力举足轻重。提出“一带一路”倡议、举办首届进博会，这都显示出中国越来越成为国际经济合作的贡献者和建设者。未来，由于经济全球化进程推进，企业的产业链会分布在世界各地。这就需要携手当地合作伙伴，共同推动行业以及全产业链发展，建立良性的生态圈。

以施耐德电气与中国国家电网共建“一带一路”为例。我们合作的埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴轻轨项目，是东非地区第一条城市轻轨，对整个东非基础设施建设有着非常重要的意义。中国国家电网看中的是我们高质量的产品、快速的交付能力以及全球化的资源调配能力。能效管理和自动化是我们的专业所长。我们还调配了来自中国、埃及和欧洲的工程师团队鼎力支持。我们的合作非常成功。

我对中国人民改变未来的决心和能力深信不疑。曾经担任法中委员会主席的经历，让我特别关注法中经贸关系的发展。我也常常参加上海、北京、重庆等城市的市长顾问会议，为当地的发展建言献策。

今年是新中国成立70周年，中国在经济社会民生等各方面取得的成绩举世瞩目。放眼未来，中国正在大力推动贸易与投资自由化便利化，进一步对外开放，中国将创造出更加广阔的发展前景，以及更加健康开放和可持续的经营环境。这为我们继续扎根中国增添了信心和动力。在这个更加全球化而又多元化的世界里，我们将继续践行承诺，与中国合作伙伴携手共创美好未来。

（作者为施耐德电气集团主席兼首席执行官，本报记者牛瑞飞书面采访整理）

中国的发展推动了世界的进步

（美国）傅文德

中华人民共和国成立以来，经济社会的长足发展书写了史无前例的伟大奇迹。中国为商业和创新的繁荣发展提供了充足条件。这是一个值得瞩目的成就，不仅中国受益，世界其他地方也同样获益。特别值得赞赏的是，中国农业现代化取得了巨大成就。作为经济增长速度最快的国家之一，中国的宝贵经验值得借鉴。

70年风云际会。中华人民共和国成立以来，经济社会的长足发展书写了史无前例的伟大奇迹。

从1990年我第一次来中国，到如今每年来华几次，我深刻感受到近14亿中国人的活力。依托世界一流的基础设施、创新和教育，中国各地生机勃勃，到处汇聚着创新元素和正能量。在这里，科技助力中国与世界各地的联通。这种全球化的互联互通处处创造机遇、推动发展。

中国为商业和创新的繁荣发展提供了充足条件。这是一个值得瞩目的成就，不仅中国受益，世界其他地方也同样获益。中国的发展推动了世界的进步，中国经济的增长与繁荣促进了世界的增长与繁荣。

作为一家农业科技公司的首席执行官，我亲眼见证中国一次次成功完成“五年规划”目标。特别值得赞赏的是，中国农业现代化取得了巨大成就。农业现代化需要可持续发展，包括提高主要作物的产量和种植效率，同时减少对环境的影响，提升土壤和水的质量。农业的可持续发展成为中国全面建成小康社会的重要内容。

我认为中国的伟大成就之一是确保了粮食安全。中国用仅占世界约7%的耕地，养活了世界约20%的人口。这得益于中国农业生产力的提升、新技术的采用以及支持农产品自由贸易的开放市场。科技能帮助提高农业生产力，同时降低对环境的影响。中国致力于引入更先进的农业技术，包括使用高效的农化产品和优质的种子。这有助于满足中国消费者不断提升的食品需求。

开放的市场环境和企业的充分竞争，有利于推动经济健康发展。竞争与合作激励着每一个参与者卓越表现，最终受益的是广大消费者。

今天，中国科研机构、高校以及企业在全球推广农业创新技术方面发挥着愈加重要的作用，比如在杂交水稻和蔬菜育种领域。在技术创新领域，中国从早期寻求获取技术快速发展，发展到如今在关键核心技术领域开展自主创新。在生物技术、数字农业和提高水资源使用效率等方面，中国都拥有了一大批领先技术。

每个国家面临的机遇和挑战因国情不同有所差异。作为经济增长速度最快的国家之一，中国的宝贵经验值得借鉴。中国采取措施履行绿色发展的承诺，包括实现农药和化肥使用零增长的目标，以及鼓励资源节约型、土壤保护和生态友好型的农业体系。正如习近平主席所说，“绿水青山就是金山银山”。

在过去70年里，我们见证了中国在各领域的飞速发展。在改革开放政策的推动下，中国积极加强与他国互联互通。中国致力于推动全球创新、增进对话、支持贸易开放和科技交流。在解决世界面临的重大挑战方面，中国还将发挥引领作用并以中国智慧、中国方案作出重要贡献。

（作者为先正达公司首席执行官，本报记者牛瑞飞采访整理）

新中国取得一个个经济奇迹

（比利时）贝尔纳·德威特

新中国成立70年来，取得的一个个经济奇迹向世界证明，中国已经成为推动全球经济增长、维护世界和平的重要力量。回望70年光辉历程，我为中国人民取得的举世瞩目成绩感到骄傲；回望与中国30多年的缘分，我为见证和亲历改革开放而自豪。

我常和朋友说：“去中国的次数越多，越能体会到中国的魅力之大。”上世纪80年代，我第一次来到中国后，总有种魔力吸引我不断探索这个拥有悠久历史，又充满青春活力的国度。我是一名律师，担任比中经贸委员会主席。这两个身份使我在过去几十年里与中国保持着密不可分的联系。

上世纪80年代初，我还是一名初出茅庐的律师。在了解到中国改革开放进展的消息后，心中萌生了研究中国法律的想法。1983年，我和朋友经过大量调研，共同撰写了《中国贸易法》。该书向欧洲介绍了当时中国对外经贸交流的法律规定，并为有意进入中国市场的欧洲商人提供了很多建议。

1985年，我受客户委托前往上海进行商务谈判，开启了第一次中国之旅。当时的上海一片欣欣向荣，充满发展活力。两年之后，作为比利时司法部派出的代表团成员，我在中国工作了两个月。那时厦门街上已经有人跳华尔兹，北京的年轻人喜欢打台球。中国老百姓的生活娱乐方式更加多样，中国改革开放的步伐越迈越大。

1993年，我被推举为比中经贸委员会主席。委员会当时只有90个会员，如今“人丁兴旺”，已拥有600多个正式会员，成为比中经贸往来的“架桥者”。我们每个月都会组织各种经贸研讨会、文化交流活动，为比中两国企业提供沟通交流的机会，帮助建立贸易合作关系。

30多年往来于比中之间的经历，让我深刻认识到欧中双方政策、设施、贸易、资金、民心互联互通的重要性。2013年，习近平主席提出“一带一路”倡议。我意识到比利时与中国的经贸合作将迈上新台阶。2017年7月，我在泽布鲁日港现场见证了由黑龙江省大庆出发的中欧班列抵达终点，这是首趟满载着中国制造的汽车的专列抵比。撞线仪式的那一刻激动人心，令我记忆犹新。每个人都对加强欧中之间的海陆联通充满期盼。在共建“一带一路”框架下，比中合作稳步推进，促进中国企业更好地走出去，同时帮助比利时企业更快地适应中国市场。共建“一带一路”为比中两国及欧中经贸发展带来无限机遇。

我喜欢探索中国各地的风土人情。2016年，我访问了中国的不少地方。我记得在内蒙古，当地牧民用烤全羊和民族歌舞盛情款待来宾，外面天寒地冻，蒙古包内温暖如春，草原人民的热情与淳朴使我难忘；在敦煌莫高窟，我看到千年壁画依然瑰丽无比，一代代敦煌人对文物的执着守护令人动容；我还坐上了青藏线，从西宁一路随着海拔升高来到拉萨。这座世界上海拔最高、线路最长的高原铁路告诉了我，中国如何把不可能变成可能。

在物质生活水平不断提升的同时，我发现中国百姓对精神层面的追求更加丰富多彩。每到一个中国城市，我都会去博物馆或美术馆转转。随处可见的街头雕塑、各种主题的展览，比如北京798、上海莫干山路、成都东郊记忆等艺术区人气很旺，展现出现代艺术融入生活的蓬勃生命力。

2017年9月29日是我终生难忘的日子，我有幸在人民大会堂获颁2017年度中国政府友谊奖。这不仅是对我个人30年来推动比中交流的肯定，也是中国政府对外国专家工作的高度肯定和鼓励。我们这些获奖者还建起微信群，时常分享有关中国的信息。

新中国成立70年来，取得的一个个经济奇迹向世界证明，中国已经成为推动全球经济增长、维护世界和平的重要力量。回望70年光辉历程，我为中国人民取得的举世瞩目成绩感到骄傲；回望与中国30多年的缘分，我为见证和亲历改革开放而自豪。衷心祝愿中国的明天更加灿烂。

（作者为中国政府友谊奖获得者、比中经贸委员会主席，本报驻比利时记者方莹馨采访整理）

一个非常开放的巨大市场

（美国）孟鼎铭

中国是一个有梦想的国家，中国人民是有激情的人民。新中国成立70年来，中国人民心怀梦想，实现了一个又一个目标。中国在几十年的时间里，让经济社会更加现代化，让人民生活水平大幅提高，同时推动全球经济向前发展，创造了前所未有的发展奇迹。

15年前，我第一次来中国，就深深爱上了这里。在我看来，中国是一个有梦想的国家，中国人民是有激情的人民。人有了信仰和激情，梦想就有可能实现。新中国成立70年来，中国人民心怀梦想，实现了一个又一个目标。这一点让我无比钦佩。

每次来中国，我总能感受到中国朋友的善意、友谊和信任。对我而言，中国不仅是充满机遇的市场，更是我最敬佩的国家。我们有信心为中国经济发展继续作出贡献，也非常感谢中国给予我们的巨大支持。

2010年，我出任思爱普公司首席执行官。中国是一个非常开放的巨大市场，中国政府正脚踏实地不断改善人民的生活水平。在我们看来，世界上再也没有比中国更适合跨国企业长期发展的市场了。2011年，我来到北京宣布了公司投资20亿美元的“中国发展计划”。2018年，思爱普大中华区全年营收再创历史新高，已连续5年实现业务增长。

为加大中国市场拓展力度，今年1月底，我们在北京发布了“中国加速计划”，宣布未来5年将持续加大对中国市场的投入。“中国加速计划”首先将扩大面向中国的研发团队，研发专门针对中国市场需求的产品；其次，我们将继续加强与中国政府以及国有企业的合作，希望在深化德中合作方面继续发挥桥梁作用；另外，我们还将持续扩大对中国行业和地域的覆盖。

中国在几十年的时间里，让经济社会更加现代化，让人民生活水平大幅提高，同时推动全球经济向前发展，创造了前所未有的发展奇迹。中国在创新方面的成就尤为显著，无论是发展规模还是速度，都是全世界学习的典范。

2016年在清华大学经济管理学院，我同数百名中国大学生进行了一场以“逐梦之旅”为题的交流。我讲述了自己的成长经历，介绍了追求梦想在我职业生涯中的推动作用。目前中国处于全球创新革命的前沿，发展速度超乎想象。保持锐意进取的创业精神，对于当今的中国非常重要。这种精神能够启迪和鼓励才华横溢的中国有志青年，指引他们坚持不懈地前行。

我发现中国的中小企业具有非常强烈的创业精神，都在努力将自己打造成优秀企业。基于这个特点，今年我们在中国广大农村地区培训了5万多名创业者，旨在帮助他们把其创新理念扩展到全国甚至是全球市场。我们在上海有一个规模很大的研究院，拥有3000多名工程师。我们在中国市场创新领域的投资，远远高于其他市场。

作为一家应用软件厂商，合作创新是思爱普一直坚守的理念，我们同时支持开放市场和自由贸易。不久前，我出席了“全球首席执行官委员会”第七届圆桌峰会。在与中国领导人的交流中，我更深刻意识到了开放市场和自由贸易的重要性。全世界众多行业依赖于开放和高效的经济全球化进程。当下世界存在较多不稳定性和不确定性，我认为友善和长期的互相尊重、互利共赢是世界经济繁荣发展的基础。

我们积极支持共建“一带一路”，它推动了沿线国家和经济体之间的基础设施、供应链等互联互通。在我看来，共建“一带一路”为世界创造了巨大机遇，并为世界经济更加繁荣提供了可能。

（作者为思爱普公司首席执行官，本报记者牛瑞飞采访整理）

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 17 版）

(责编：曹昆)