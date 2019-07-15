厦航与联合国可持续发展合作延至2030年

本报联合国7月14日电 （记者李晓宏）7月12日，纽约联合国总部召开“推进《2030可持续发展目标》气候行动”会议，围绕气候目标的执行情况，探讨落实《巴黎气候变化协定》的有效措施。中国厦门航空作为全球首家与联合国开展可持续发展目标合作的航空公司，受到与会者的充分肯定和积极评价。

2017年2月15日与联合国签署合作协议后，厦航以17项可持续发展目标为指导，将创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，结合企业自身发展，制定了《厦门航空可持续发展规划》，推出了12大项目，95个子项目，仅每年制定的节能减排措施就多达70项，实现了向联合国承诺“每年减排30万吨”的目标。

会前，厦航与联合国全球传播事务部副秘书长斯梅尔续签了合作协议，将合作计划延至2030年，即2030可持续发展目标收官之年。斯梅尔表示，中国厦航的先行先试正吸引着包括航空企业等更多企业加入到气候行动中来。发展中国家不但可以借鉴中国厦航的发展经验，更可以获得强劲助力，推动国家经济发展和民生改善。

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 16 版）

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