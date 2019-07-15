法国计划成立太空军事指挥部

7月13日，法国总统马克龙在法国国防部发表庆祝国庆节讲话时宣布，法国将于今年9月成立太空军事指挥部，把空军变身为“航空与太空部队”。马克龙表示，此举是为了进一步加快法国太空军事的发展，应对未来在太空可能发生的冲突。法国媒体认为，法国成立太空军事指挥部，是对美国加紧组建太空部队可能引发新一轮太空军备竞赛的回应。

马克龙在讲话中指出，太空领域已成为大国角力的新战场，法国要加强自身在太空的战略地位和军事能力。他表示，他自己于2018年提出的太空防御战略已经准备就绪，将进一步加强对太空安全形势的了解，更好地保护本国卫星，同时他还承诺，将加大在太空领域的投资。

近年来，法国致力于全面提升自身空间防务能力，加快太空军事发展的步伐。法国国防部长弗洛朗斯·帕利今年年初表示，太空是事关国家安全的关键领域，在太空轨道上运行的军用、民用卫星已成为法国的重要战略资产。在上月举行的巴黎航展上，帕利宣布法国将展开新一代军用卫星的研发工作。此外，法国在《2019年至2025年法国军事规划法案》中计划的太空防务预算高达36亿欧元（约合40.6亿美元），未来预计将更新现有的观测卫星和通信卫星，并提高太空监视雷达的现代化水平。

法国《费加罗报》分析称，法国之所以提出要成立太空军事指挥部，目的是为了“应对来自其他大国尤其是美国日益增长的威胁”。美国总统特朗普于今年2月要求美国国防部起草成立太空军法案，引发人们对于新一轮太空军备竞赛的担忧。“在太空领域，我们的目的和行动都发生了改变。”法国空军联合指挥官让—帕斯卡尔·布雷顿表示，“以前我们谈论的是太空探索，现在谈论的却是太空战略自主权。”

1967年《外层空间条约》规定了世界各国从事太空活动时应执行的10项基本原则，其中一条是禁止在太空部署大规模杀伤性武器，只允许和平利用月球等天体。“虽然法国强调和平利用太空，但随着更多国家加快进军太空的步伐，未来爆发太空军事冲突的可能性也在上升。”布雷顿说。

据悉，除法国外，预计将有更多北约国家推出类似计划。北约将于今年12月在伦敦举行领导人峰会，届时将正式就太空列为“独立的作战领域”进行表态。“太空将成为陆、海、空、网络之外的又一战场，这无疑将引发新一轮太空军备竞赛，增加发生太空冲突的风险。”前法国驻联合国军事行动长官多米尼克·特兰科表示。

考虑到太空各项行动需要巨大的财政和人力支持，法国国内舆论普遍质疑计划是否能如期实现。“法国并没有充足的资金和人力来独立完成这一计划，”特兰科表示，“未来是否会寻求欧洲其他国家帮助共同完成还有待观察。”

（本报巴黎7月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 16 版）

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